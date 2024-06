Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [05.06.2024] – Oglądaj na żywo!

Pracownicy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do 21 dni urlopu na turnus rehabilitacyjny. Co to jest turnus rehabilitacyjny i ile dofinansowania przysługuje osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom w 2024 roku? Jak wyszukać ośrodek w górach lub nad morzem?