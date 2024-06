Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [12.06.2024] – Oglądaj na żywo!

Co z L4 100% płatnym przez ZUS? Tysiące Polaków domaga się odpowiedzi na to pytanie, bo przecież była to jedna z obietnic rządu. Sprawa jest ważna zarówno dla pracowników jak i pracodawców, dla jednych to większy zysk a dla drugich mniejsze koszty. Resort MPiPS ma nie mały orzech do zgryzienia, bo wychodzi na jaw problem potencjalnych masowych zwolnień lekarskich i ogromnych kosztów dla państwa.