Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [22.08.2024] – Oglądaj na żywo!

Wniosek o bon energetyczny jest dostępny online, w aplikacji mObywatel oraz w wersji do wydruku i złożenia osobiście w urzędzie gminy. Od początku sierpnia do końca września 2024 roku trwa nabór wniosków o bon energetyczny. Wysokość jednorazowego dofinansowania to maksymalna kwota w wysokości 1200 zł.