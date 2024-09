Przegląd prasy i portali na INFOR.PL [09.09.2024] – Oglądaj na żywo!

Posyłasz dziecko do przedszkola? Możesz stracić od 15 500 do nawet 18 000 zł nowego świadczenia z ZUS. Oto niuanse programu „Aktywny rodzic”, który rusza 1 października 2024 r.

Od 1 października 2024 r. nie będzie opłacało się za szybko posyłać dzieci do przedszkola – można, w związku z tym, stracić od 15 500 do nawet 18 000 zł nowego świadczenia. Mowa o świadczeniu „aktywnie w żłobku”, które w ramach programu „Aktywny rodzic”, będzie przysługiwało rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego albo objętych opieką sprawowaną przez tzw. dziennego opiekuna.