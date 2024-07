Do 14 sierpnia wpłaty powitalne dla 94,5 tys. uczestników PPK

Do środy, 14 sierpnia PFR S.A. przekaże wpłaty powitalne za drugi kwartał 2024 r. na rachunki użytkowników PPK. Uprawnionych do otrzymania wpłaty powitalnej za drugi kwartał jest prawie 94,5 tys. uczestników PPK. Wpłaty powitalne wyniosą 23,6 mln zł.

PFR Portal PPK w komunikacie przesłanym redakcji Infor.pl poinformował, że do 14 sierpnia 94,5 tys. uczestników PPK otrzyma wpłaty powitalne za drugi kwartał 2024 r. Wpłaty powitalne wyniosą 23,6 mln zł. W komunikacie wskazano, że w porównaniu do poprzedniego kwartału, liczba uprawnionych do otrzymania wpłaty powitalnej zwiększyła się. W poprzednim kwartale uprawnionych do wpłaty powitalnej było 78,4 tys. uczestników. Otrzymali oni 19,6 mln zł z tytułu wpłaty powitalnej.

Czym jest wpłata powitalna

Wpłata powitalna przysługuje każdemu uczestnikowi PPK, który przez co najmniej trzy pełne miesiące jest uczestnikiem PPK i za co najmniej trzy miesiące dokonał wpłat do PPK. Wpłata powitalna jest dopłatą od państwa i wynosi 250 zł. Wpłata powitalna jest finansowana z Funduszu Pracy. Termin kolejnej wpłaty powitalnej przypada w listopadzie. Ponadto, uczestnicy PPK mogą także liczyć na dopłaty roczne od państwa w wysokości 240 zł.

Jak sprawdzić stan swoich środków na rachunku PPK

Stan swoich środków na rachunku PPK można sprawdzić w serwisie internetowym instytucji finansowej, która prowadzi ten rachunek. Uczestnik programu może także sprawdzić wszelkie informacje o swoich rachunkach PPK w serwisie mojePPK.