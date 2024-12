Wartość aktywów netto w Pracowniczych Planach Kapitałowych przekroczyła 30,34 mld złotych. W programie uczestniczy 3,67 mln uczestników oraz 326,87 tysięcy podmiotów. Uczestnicy oszczędzający powyżej 12 miesięcy zgromadzili na rachunku PPK średnio 13772,21 złotych.

PFR Portal PPK w przesłanym we wtorek komunikacie poinformował o najnowszych danych z Ewidencji PPK. Z danych wynika, że w programie uczestniczy 3,67 mln uczestników oraz 326,87 tysięcy podmiotów. "Uczestnicy oszczędzający powyżej 12 miesięcy zgromadzili na rachunku PPK średnio 13772,21 złotych" - wskazano.

Członkini zarządu PFR Portal PPK Marta Damm-Świerkocka komentując powyższe dane, zauważyła, że wiąże się to nie tylko z przyrostem liczby uczestników o 280 tysięcy nowych osób, ale również z dobrą koniunkturą na rynku kapitałowym, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki instytucji, zarządzających PPK. W 2022 r. 52 proc. Polaków deklarowało, że wie czym jest PPK, dziś jest to już 80 proc. Jednocześnie PPK jest najczęściej wybieranym programem oszczędnościowym wśród młodych dorosłych. To pozytywnie rokuje na przyszłość - oceniła Damm-Świerkocka.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system oszczędzania dla osób zatrudnionych realizowany przy współpracy z pomiotami zatrudniającymi. PPK obejmowani są pełnoletni zatrudnieni pracujący na umowy, od których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Każdemu uczestnikowi PPK, który przez co najmniej trzy pełne miesiące jest uczestnikiem PPK i za co najmniej trzy miesiące dokonał wpłat do PPK - przysługuje wpłata powitalna od państwa i wynosi 250 zł. Uczestnicy PPK mogą także liczyć na dopłaty roczne od państwa w wysokości 240 zł. Stan swoich środków na rachunku PPK można sprawdzić w serwisie internetowym instytucji finansowej, która prowadzi ten rachunek. Uczestnik programu może także sprawdzić wszelkie informacje o swoich rachunkach PPK w serwisie mojePPK.