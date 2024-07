Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności. Co zadecydował Senat?

Senat obradował nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy mają przedłużyć maksymalnie o 6 miesięcy ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności, które wygasają 30 września 2024 r.

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Senat, na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2024 r., przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przedłuża ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności, które wygasają 30 września 2024 r., maksymalnie o 6 miesięcy. Warunkiem jest złożenie przez osobę z niepełnosprawnością wniosku o wydanie nowego orzeczenia w okresie jego ważności.

REKLAMA

Ma to dotyczyć złożenia nowego wniosku o wydanie kolejnej decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, która jest potrzebna do ubiegania się o świadczenie wspierające.

Pozostałe zmiany wprowadzone nowelizacją

Nowelizacja wydłuża również termin na wcześniejsze złożenie wniosku o wydanie orzeczenia z dotychczasowych 30 dni do 2 miesięcy, a w wypadku osób poniżej 16. roku życia, ubiegających się o wydanie orzeczenia - do 3 miesięcy. Wydłuży to termin na odpowiednie zweryfikowanie wniosków przez zespoły orzecznicze. Umożliwi to też płynne rozpatrywanie i zlikwiduje zaległości w postępowaniach orzeczniczych, tym bardziej że we wrześniu 2024 r., kiedy kończy się ważność wielu orzeczeń i nastąpi kumulacja ich liczby.

Nowela wydłuża ponadto do 31 marca 2025 r. ważność kart parkingowych, których termin ważności upływa do dnia 30 września 2024 r.

Wejście w życie ustawy

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czeka obecnie na podpis prezydenta.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po podpisaniu przez prezydenta ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.