Dlaczego warto zabezpieczyć alimenty na dziecko?

Co trzeba wiedzieć o zabezpieczeniu alimentów na dziecko?

zgodnie z przepisami sąd powinien rozpoznać wniosek o zabezpieczenie alimentów niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od dnia wpływu pisma do sądu ;

; postanowienie sądu zabezpieczające alimenty jest natychmiast wykonalne;

wniosek o zabezpieczenie alimentów jest wolny od opłat sądowych.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

REKLAMA

Wniosek o zabezpieczenie najlepiej złożyć już w pozwie o alimenty. Można to też zrobić w oddzielnym wniosku w trakcie procesu. Co istotne, w sprawach o alimenty, podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia (art. 753 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Oznacza to, iż wnioskujący o zabezpieczenie alimentów nie musi udowadniać swoich twierdzeń, wystarczające jest ich uprawdopodobnienie. W praktyce można to zrobić za pomocą dokumentów (m.in. odpis aktu urodzenia dziecka), oświadczeń i innych środków. Ważne, by taki wniosek został starannie uzasadniony.

REKLAMA

„Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym, przy uwzględnieniu treści art. 243 k.p.c. oznacza, że uprawniony przedstawił i należycie uzasadnił twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia” – podkreślił Sąd Apelacyjny w Poznaniu w postanowieniu z 17 lipca 2013 r. (I ACz 1182/13).

Ważne Sąd w przypadku zabezpieczenia nie przeprowadza formalnych czynności dowodowych. Taka konstrukcja przepisów jest zatem sporym ułatwieniem.

Jaka kwota zabezpieczenia alimentów na dziecko?

Pomimo faktu, iż orzeczenie o zabezpieczeniu alimentów jest dość „prowizoryczne”, to sąd bierze pod uwagę zarówno usprawiedliwione potrzeby dziecka, jak i możliwości rodzica (na podstawie okoliczności uprawdopodobnionych we wniosku). To kluczowe kwestie dla ustalenia kwoty zabezpieczenia alimentów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Ostateczna wysokość zasądzonych w wyroku alimentów może być inna niż wskazana w postanowieniu zabezpieczającym.

Zabezpieczenie w pozwie o podwyższenie alimentów

Wniosek o zabezpieczenie można złożyć również w sprawach o podwyższenie alimentów. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Ważne jest zatem, aby wykazać, iż od ostatniego orzeczenia zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby dziecka.