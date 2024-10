Darowizna od siostry z majątku wspólnego. Ten jeden warunek daje prawo do zwolnienia

Darowizna od siostry podlega zwolnieniu od podatku także w przypadku, gdy pochodzi ze wspólnego małżeńskiego majątku. Fiskus to potwierdza w najnowszej interpretacji. Jest jednak jeden warunek, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka do dokonania darowizny z majątku wspólnego.

Darowizna otrzymana od siostry podlega zwolnieniu od podatku. Z przepisów zawartych w ustawie o podatku od spadków i darowizn wynika bowiem, że zwolnieniem podatkowym objęte jest nabycie przez osoby, których łączą relacje ściśle w przepisie określone (tzw. grupa zerowa). Między innymi jest to więc relacja sióstr. To jednak nie wszystko, bo do zwolnienia darowizny przekazanej z majątku wspólnego potrzebny jest jeszcze jeden element. Jaki to warunek? Przypomniał o tym fiskus w wydanej niedawno interpretacji podatkowej.

Darowizna nieruchomości przez siostrę z majątku wspólnego a kwestia zwolnienia z opodatkowania

Sprawa dotyczyła przekazania w darowiźnie nieruchomości w postaci działek. Z przedstawionego we wniosku o interpretację zdarzenia wynika, że siostra chce podarować podatniczce dwie działki i udział w wysokości 1/2 w inne jeszcze działce. Przy czym nieruchomości wchodzą w skład majątku wspólnego siostry i jej męża. Podatniczka zaznaczyła przy tym, że na dokonanie przedmiotowej darowizny przez siostrę z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, jej mąż wyrazi zgodę.

Podatniczka chciała się dowiedzieć czy darowizna tego rodzaju będzie zwolniona z podatku. Czy wystąpi opodatkowanie podatkiem od spadku i darowizn, czy też darowizna ta będzie podlegać w całości zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn ze względu na pokrewieństwo stron umowy darowizny (rodzeństwo)?

Zgoda drugiego małżonka jest niezbędna do dokonania darowizny przez siostrę z majątku wspólnego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Natomiast na podstawie art. 37 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. A stosownie do art. 37 § 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

Tym samym, organ skarbowy stwierdził, że "w kontekście opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przedmiotowej darowizny zgoda taka będzie neutralna podatkowo; w żaden sposób nie powodując, iż mąż Pani siostry stanie się stroną umowy darowizny zawartej między Panią a Pani siostrą. Z treści przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika bowiem, że zgoda małżonka jest niezbędna dla stwierdzenia ważności jednostronnej czynności drugiego małżonka, w przypadku gdy jej przedmiotem są składniki objęte wspólnością majątkową. Z faktu tego nie można jednak wywodzić, że wyrażając taką zgodę drugi z małżonków również staje się stroną umowy darowizny".

Ostatecznie sprawa potoczyła się po myśli podatniczki. Dyrektor KIS uznał bowiem, że dokonanie darowizny działek i udziału w wysokości 1/2 w działce przez siostrę na rzecz podatniczki z majątku wspólnego siostry i jej męża, za zgodą męża, będzie w całości podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.