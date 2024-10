Darowizna w formie waluty wirtualnej. Czy korzysta ze zwolnienia od podatku?

Czy darowizna otrzymana w formie kryptowalut przeznaczona na realizację niegospodarczej działalności statutowej kościelnej osoby prawnej, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych? Organ skarbowy właśnie wypowiedział się w tej sprawie.

Kryptowaluty są coraz popularniejsze, dochodzi więc do sytuacji przekazywania środków finansowych właśnie w takiej formie. Jest to nowe zjawisko, nie dziwi zatem fakt, że pojawiają się wątpliwości interpretacyjne dotyczące kwestii podatkowych. Jedno z ostatnich rozstrzygnięć organu skarbowego brzmi korzystne dla podatników, którzy otrzymują kryptowaluty, a chodzi tutaj o kościelne osoby prawne.

Wierny zamierza przekazać darowiznę w postaci kryptowalut dla kościelnej osoby prawnej, w formie aktu notarialnego

W sprawie skierowanej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wskazano, że jeden z wiernych Gminy Wyznaniowej (kościelnej osoby prawnej), zwrócił się do Przełożonego Gminy z chęcią przekazania darowizny w postaci kryptowalut. Miałoby to być przekazanie środków w formie przekazu elektronicznego charakterystycznego dla środowiska kryptowalutowego zgodne z technikalami.

Choć czynność tego nie wymaga, darowizna ta, dla podkreślenia transparentności transakcji, byłaby w formie aktu notarialnego tj. notarialnego poświadczenia podpisów pod umową darowizny. Zgodnie z zastrzeżeniem darczyńcy, darowizna miałaby być przeznaczona na realizację niegospodarczej działalności statutowej. Środki otrzymane przez Gminę Wyznaniową zostałyby przechowywane na portfelu sprzętowym Wnioskodawcy w formie stablecoinów i następnie zamieniane na waluty Y.

Zdaniem Gminy, otrzymana darowizna będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a) lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i to bez względu na termin wydatkowania otrzymanych środków. A zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania majątek i przychody kościołów i innych związków wyznaniowych osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swej działalności niegospodarczej.

Dochody uzyskiwane z niegospodarczej działalności statutowej kościelnej osoby prawnej

Organ skarbowy wyjaśnił, że niegospodarczą działalność statutową stanowi każda działalność, nie będąca działalnością gospodarczą i będąca działalnością wynikającą z samej istoty kościelnej osoby prawnej i specyfiki jej działalności. Dochody uzyskiwane z niegospodarczej działalności statutowej kościelnej osoby prawnej są wolne od podatku, bez względu na cel ich przeznaczenia i ostatecznego wydatkowania.

Wobec tego dochody z każdej działalności wynikającej z istoty funkcjonowania kościelnej osoby prawnej niebędącej działalnością gospodarczą (działalność statutowa) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jednakże dochody z pozostałej działalności są zwolnione z podatku dochodowego tylko, jeżeli zostaną przeznaczone, a następnie wydatkowane na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o CIT.

Darowizny w postaci kryptowalut, jako dochód kościelnej osoby prawnej, korzystają ze zwolnienia od podatku

Zdaniem Dyrektora KIS "otrzymanie darowizny w formie waluty wirtualnej powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Natomiast przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o CIT jako dochód kościelnej osoby prawnej z niegospodarczej działalności statutowej".