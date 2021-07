300 plus w 2021 r. – kiedy wypłata?

300 plus 2021 r. Kiedy wypłata świadczenia dobry start? W jakiej formie zostanie przyznane wsparcie?

300 plus w 2021 r. – terminy

Wypłata świadczenia dobry start (popularnie nazywanego 300 plus) jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w lipca lub sierpniu, to ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września.

Złożenie wniosku w późniejszym terminie będzie skutkowało wypłatą świadczenia w terminie 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami).

Ważne! Wnioski o świadczenie dobry start można składać do 30 listopada 2021 r.

Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

300 plus w 2021 r. – wypłata

W tym roku obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Warto pamiętać, iż wypłata świadczeń będzie miała formę bezgotówkową. ZUS przeleje pieniądze na wskazany we wniosku numer rachunku płatniczego.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. ZUS udostępni osobie ubiegającej się o świadczenie informację o przyznaniu świadczenia dobry start na jej profilu PUE ZUS (także w przypadku złożenia wniosku przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

ZUS wydaje decyzję w sprawach odmowy przyznania świadczenia, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia oraz nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

Decyzję odmowną rodzic otrzymuje również elektronicznie na PUE ZUS. Odwołanie od takiej decyzji można złożyć do Prezesa ZUS. W dalszej kolejności przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092)