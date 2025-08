Wiele osób długo czekało na nowe regulacje w zakresie kredytu konsumenckiego. Wprawdzie póki co jest to projekt, ale ustawa jest tym samym coraz bliżej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim (nr UC82, dalej jako: projekt), który stanowi kompleksową odpowiedź na wymogi wynikające z unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Analizujemy co się zmieni i jaki będzie to miało wpływ na sytuację kredytobiorców.

Wiele osób długo czekało na nowe regulacje w zakresie kredytu konsumenckiego. Wprawdzie póki co jest to projekt, ale ustawa jest tym samym coraz bliżej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim (nr UC82, dalej jako: projekt), który stanowi kompleksową odpowiedź na wymogi wynikające z unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2225 z 18.10.2023 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę 2008/48/WE (Dz.Urz. UE L z 2023 r. Nr 263, s. 2225) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2673 z 22.11.2023 r. w sprawie umów o usługi finansowe zawieranych na odległość (Dz.Urz. UE L z 2023 r. Nr 282, s. 2673).

Zmiany w kredycie konsumenckimi i rewolucja w ochronie klienta

Rynek kredytów konsumenckich w Polsce czekają zmiany. Dzięki nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, wynikającej bezpośrednio z unijnych dyrektyw, konsumenci mają zyskać niespotykaną dotąd ochronę. Projekt przepisów, opracowany przez Rządowe Centrum Legislacji, to kompleksowa odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku finansowego, stawiająca transparentność, odpowiedzialność i świadomość klienta na pierwszym miejscu. Dotychczasowy rynek kredytów konsumenckich, choć regulowany, często borykał się z problemami braku przejrzystości i nierównowagi sił między bankiem a klientem. Nowelizacja ma to zmienić. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty, które wpłyną na to, jak będziemy zaciągać kredyty.

1. Koniec z limitami – ustawa obejmie wszystkich

Jedną z najważniejszych zmian jest zniesienie dotychczasowego limitu kwotowego dla kredytów konsumenckich. Do tej pory ochrona prawna dotyczyła tylko zobowiązań do 255 550 zł. Teraz ustawa obejmie każdą umowę, niezależnie od jej wartości.

Przykład To oznacza, że nawet niewielkie pożyczki, które do tej pory często były poza ścisłą kontrolą, będą podlegać takim samym rygorystycznym regulacjom. Co więcej, przepisy obejmą również nowe typy umów, w tym te nieoprocentowane, leasingi czy wynajem z opcją wykupu, zapewniając konsumentom kompleksową ochronę.

2. Reklamy pod lupą – koniec z mylącymi obietnicami

Reklamy kredytów, które obiecywały lepsze życie, bezstresowe zakupy czy poprawę sytuacji finansowej, przejdą do historii. Nowelizacja zakazuje tego typu mylących komunikatów. Reklamy będą musiały być rzetelne i transparentne. Zamiast pustych obietnic, kredytodawcy będą musieli jasno informować o kosztach kredytu, a obowiązkowe ostrzeżenie o tym, że zaciąganie długu wiąże się z kosztami, stanie się standardem. To kluczowy krok w kierunku promowania świadomych decyzji finansowych i walki z impulsywnym zadłużaniem się.

3. Wzmocniona ocena zdolności kredytowej – koniec z „byle jak”

Nowe przepisy wzmacniają jeden z najistotniejszych elementów procesu kredytowego – ocenę zdolności kredytowej. Banki i inne instytucje finansowe będą miały obowiązek przeprowadzać dogłębne analizy, opierając się na rzetelnych danych o dochodach i wydatkach gospodarstwa domowego. Koniec z poleganiem wyłącznie na danych z mediów społecznościowych czy skróconych oświadczeniach. W przypadku negatywnej decyzji, konsument zyska prawo do uzyskania szczegółowych wyjaśnień, a nawet do ponownej, manualnej weryfikacji wniosku przez człowieka. To ogromny krok w kierunku zapobiegania nadmiernemu zadłużaniu się i wpadaniu w pułapki spirali zadłużenia.

4. Nowa SKD: Sankcja Kredytu Darmowego – potężne narzędzie w rękach konsumenta

Dotychczasowa Sankcja Kredytu Darmowego (SKD) była skutecznym, ale dość jednolitym narzędziem. Nowelizacja rozszerza katalog naruszeń, które mogą skutkować jej zastosowaniem. Będzie można ją zastosować w przypadku:

błędów w ocenie zdolności kredytowej,

nieprawidłowości w umowach ratalnych,

braku odpowiednich informacji.

Wprowadzony zostanie również nowy system trójpoziomowych sankcji, który pozwoli sądom na dostosowanie kary do wagi przewinienia. Absolutną nowością jest możliwość całkowitego uwolnienia się od spłaty kredytu, jeśli został on udzielony bez wyraźnej i jednoznacznej zgody konsumenta (oczywiście jeśli regulacja wejdzie w życie).

5. Swoboda wyboru ubezpieczenia – koniec z narzucaniem produktów

Wiele banków i firm pożyczkowych do tej pory narzucało klientom swoje produkty ubezpieczeniowe, często droższe niż te dostępne na rynku. Nowelizacja daje konsumentom prawo do wyboru własnej polisy ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że spełnia ona minimalne kryteria określone przez kredytodawcę. To rozwiązanie, wzorowane na kredytach hipotecznych, zwiększy konkurencję na rynku, a klientom da większą kontrolę nad kosztami i warunkami swojego zobowiązania.

Przykład Hipotetyczny przykład jak nowe przepisy pomogą konsumentowi, kredytobiorcy Jankowi K. Wyobraźmy sobie, że Janek K., 28-letni pracownik biurowy, postanawia kupić nowy sprzęt RTV o wartości 10 000 zł, finansując go kredytem ratalnym. Porównujemy jak wygląda jego sytuacja aktualnie (przed nowelizacją przepisów) i jak może wyglądać po zmianie przepisów. Przed nowelizacją: Janek widzi w sklepie reklamę "Raty 0% – teraz stać cię na więcej!". Bank szybko weryfikuje jego zdolność, głównie na podstawie oświadczenia o zarobkach, nie wnikając w szczegóły jego miesięcznych wydatków. Umowa, napisana drobnym drukiem, zawiera szereg ukrytych opłat i wymóg wykupienia drogiego ubezpieczenia oferowanego przez bank. Janek, zachęcony wizją "darmowego" kredytu, podpisuje umowę bez głębszego zastanowienia. Po kilku miesiącach okazuje się, że musi płacić znacznie więcej, niż początkowo sądził. Po wejściu w życie nowych przepisów (jeśli wejdą w takim kształcie jak zaprojektowano): Janek widzi reklamę "Kredyt na zakupy 10 000 zł, RRSO 8,5%". Reklama zawiera wyraźne ostrzeżenie o kosztach. W procesie ubiegania się o kredyt bank prosi go o przedstawienie wyciągów z konta, aby dokładnie ocenić jego realne przychody i wydatki. Zamiast narzucania ubezpieczenia, bank informuje go o minimalnych parametrach polisy, a Janek znajduje tańszą i bardziej korzystną ofertę na rynku. Cała umowa jest mu przedstawiona w prostym i czytelnym formacie. Dodatkowo, na dzień przed jej podpisaniem, otrzymuje przypomnienie o prawie do odstąpienia od umowy. Dzięki temu Janek podejmuje świadomą decyzję, wiedząc dokładnie, ile i za co zapłaci.

Podsumowując proponowana nowelizacja ustawy to prawdziwa rewolucja, która przenosi ciężar odpowiedzialności na instytucje finansowe i daje konsumentom narzędzia do podejmowania lepszych, bardziej świadomych decyzji. Choć nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie dopiero w 2026 roku, ich wpływ na rynek kredytowy będzie odczuwalny jeszcze długo po tej dacie. To historyczny moment dla polskiego sektora finansowego, który staje się bardziej sprawiedliwy i bezpieczny dla każdego z nas - kto chce skorzystać z kredytu.