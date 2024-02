Wnioski o świadczenie wychowawcze. Do ZUS złożono już ponad 1 251 000 wniosków o 800+

Od 1 lutego 2024 r. można składać do ZUS wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 czerwca 2024 r. Tylko w ciągu 8 dni do ZUS wpłynęło 1 mln 251 tys. wniosków o 800 plus, w tym z województwa śląskiego ponad 135 tys.

Ogromna liczba wniosków o 800+

Od 1 lutego 2024 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2024/2025, który rozpocznie się 1 czerwca tego roku i zakończy 31 maja 2025 r. Do ZUS wpłynęło już ponad 1 mln 251 tys. wniosków.

W województwie śląskim w ciągu pierwszych dni rodzice i opiekunowie przesłali 135 tys. elektronicznych wniosków o 800 plus. Najwięcej takich dokumentów złożyli mieszkańcy podlegający Oddziałowi ZUS w Rybniku - ponad 31,2 tys. elektronicznych formularzy. Klienci podlegający Oddziałowi ZUS w Zabrzu przesłali blisko 24,7 tys. wniosków, z terenu działalności Oddziału ZUS w Chorzowie - 23,9 tys.

Rodzice i opiekunowie z Podbeskidzka (Oddział ZUS w Bielsku-Białej) przesłali 18,9 tys. wniosków, z terenu sosnowieckiego Oddziału ZUS – 20,5 tys., z obszaru działalności Oddziału ZUS w Częstochowie - blisko 16 tys.

Termin złożenia wniosku o 800+

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać je w czerwcu, wniosek o 800 plus trzeba złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w maju, wówczas świadczenie zostanie wypłacone do końca lipca, z wyrównaniem od czerwca. Składając wniosek w czerwcu, świadczenie z wyrównaniem od tego miesiąca otrzyma do końca sierpnia. Natomiast, jeśli rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca tego roku świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Wniosek o 800+ w razie urodzenia się dziecka

W razie urodzenia się dziecka, rodzice mają 3 miesiące na złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wychowawcze. Im szybciej wniosek o 800 plus zostanie wypełniony i przekażemy go do ZUS, tym szybciej przelew wpłynie na konto.

Co ważne rodzice dzieci urodzonych do 31 maja 2024 r. składają dwa wnioski:

pierwszy na okres świadczeniowy 2023/2024, który zakończy się 31 maja,

drugi na okres świadczeniowy 2024/2025, który rozpocznie się 1 czerwca.

Jak złożyć wniosek o 800+

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć tylko elektronicznie przez:

Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),

aplikację na urządzenia mobilne mZUS,

portal informacyjno-usługowy EMP@TIA na stronie empatia.mpips.gov.pl,

bankowość elektroniczną banków lub SKOK-u, które współpracują z ZUS-em.

Wszystkie informacje na temat świadczenia 800 plus, ewentualnie o brakujących dokumentach rodzic znajdzie na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, nawet jeśli wniosek był składany przez bankowość elektroniczną czy portal Emp@tia.

