1 lutego 2025 r. ZUS rozpoczął zbieranie wniosków na nowy okres świadczeniowy. Obecny okres świadczeniowy zakończy się 31 maja 2025 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 800 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze (800+) przysługuje na każde dziecko o ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie to może pobierać matka, ojciec lub opiekunowie niepełnoletniego dziecka. Wystąpić o nie mogą także opiekunowie prawni dziecka., rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu.

800 plus zmiany

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 maja 2024 roku, uzyskanie świadczenia zostało uzależnione od spełnienia dodatkowego kryterium. Chodzi o obowiązek potwierdzenia, że dziecko objęte wnioskiem realizuje roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Spełnienie tego wymogu będzie podlegało weryfikacji przez odpowiednie instytucje. Nowe przepisy dotyczą obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Polski – zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022 roku, która reguluje status uchodźców wojennych.

Nie chcesz mieć przerwy w wypłacie 800+? Złóż wniosek do 30 kwietnia 2025 r.

Złożenie wniosku między 1 lutego a 30 czerwca 2025 r. będzie oznaczało, że ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie za nowy okres świadczeniowy. Jednak nie w każdym przypadku będzie zachowana miesięczna ciągłość wypłat.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o 800 plus należy złożyć do 30 kwietnia 2025 r. Wtedy też ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2025 r. Złożenie wniosku od 1 maja do 31 maja 2025 r. skutkować będzie rozpatrzeniem wniosku i wypłatą świadczenia z wyrównaniem za czerwiec, ale w terminie do 31 lipca 2024 r. Złożenie wniosku do 30 czerwca 2025 r. (ostatni termin na otrzymanie wypłaty z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 r.) skutkować będzie rozpatrzeniem wniosku i wypłatą świadczenia z wyrównaniem do 31 sierpnia 2025 r. Warto jednak mieć na uwadze, okres świadczeniowy rozpoczyna się już z dniem 1 czerwca 2025 r., więc warto nie czekać do ostatniej chwili. Nowy okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.

W przypadku dzieci nowo narodzonych – wniosek można złożyć w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wtedy też otrzyma się świadczenie od dnia urodzenia dziecka. Tak samo jest w przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.