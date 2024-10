Czy w 2025 r. też będzie 900,00 zł na ferie zimowe dla dzieci urodzonych od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2019 roku. [Start rekrutacji na ferie zimowe w listopadzie. Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić]

Już teraz warto się tym zająć, bo wszystko wskazuje na to, że w 2025 r. też będzie 900,00 zł na ferie zimowe dla dzieci urodzonych od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2019 roku. Dlaczego? Dotychczas, w latach 2022 i 2023 start rekrutacji na ferie zimowe był ogłaszany w listopadzie. Warto już teraz sprawdzić najważniejsze informacje i się przygotować, bo kto pierwszy ten lepszy. Liczba miejsc jest ograniczona. Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić.

Kiedy wypadają ferie 2025?

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2024/25 udostępnionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ferie zimowe w 2025 wypadają następująco:

Ważne Ferie zimowe 2025 20 stycznia - 2 lutego 2025: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

27 stycznia – 9 lutego 2025: podlaskie, warmińsko-mazurskie

3 lutego – 16 lutego 2025: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

17 lutego - 2 marca 2025: lubelskie.

900,00 zł na ferie zimowe dla dzieci

Wszystko wskazuje na to, że Fundacja „Szansa dla Gmin” w 2024 r. w listopadzie (w połowie albo pod koniec) również ogłosi nabór na ferie. Co do ferii zimowych na 2024 r., to już w 2023 r. Fundacja ogłosiła rekrutację dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2024 r. podobnie było w 2022 r. Zatem idąc tym tropem w listopadzie 2024 r. Fundacja ogłosi rekrutacje na ferie zimowe w 2025 r. Dotychczas można było uzyskać nie małą kwotę, bo aż 900,00 zł. Takie wsparcie finansowe mogły otrzymać dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. Chcąc otrzymać dofinansowanie należało spełnić dotychczas dodatkowy warunek. Świadczenie należało się się dzieciom, które urodziły się od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Z informacji przekazanych przez Fundację „Szansa dla Gmin” wynika, że warunkiem zapisania dziecka na kolonie w 2024 r. była zapłata zaliczki w wysokości 200,00 złotych. Turnus zimowiska trwał 7 dni (6 noclegów). Odpłatność od rodziców wynosi 750,00 zł dla dzieci z dofinansowaniem FS oraz 1650,00 dla dzieci spoza dofinansowania FS. Ważne Będziemy na bieżąco dla Państwa śledzili informacje jak sytuacja kształtuje się na ferie zimowe w 2025 r. i jakie warunki należy spełnić. Gdzie ferie zimowe? W 2024 r. ferie zimowe organizowane przez Fundacje odbywały się w Zakopanem, Poroninie, Korbielowie w Ranczo Wołkowyja. Miejsca na ferie zimowe w 2025 r. będą ogłoszone niebawem.

Kiedy kończy się rok szkolny w 2025?

Rok szkolny w 2025 r. kończy się w dniu 27 czerwca 2025 r.

Kiedy wakacje w 2025?

Wakacje rozpoczynają się 28 czerwca 2025 r. i potrwają do 31 sierpnia 2025 r.