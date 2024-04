Z 500 do 1000 zł miesięcznie wzrośnie świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Toczą się prace nad projektem.

Z 500 do 1000 zł miesięcznie wzrośnie świadczenie z funduszu alimentacyjnego – tak zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, opublikowany w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów opublikowano w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu. Jak wynika z rządowej informacji, obecnie wsparcie w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne lub komorników sądowych.

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo.

Jednym z podstawowych warunków przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie.

Wzrosły koszty utrzymania, więc świadczenie też powinno wzrosnąć

W aktualnym stanie prawnym świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 r.

Zdaniem autorów regulacji, od momentu wprowadzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego znacznie wzrosły koszty utrzymania, dlatego konieczne jest dostosowanie maksymalnej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów. Opracowana przez MRPiPS regulacja przewiduje podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 500 zł miesięcznie - do kwoty 1000 zł miesięcznie.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2024 r.