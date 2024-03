1000,00 zł na kolonie letnie dla dzieci urodzonych od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2019 roku również w 2024 r.? Sprawdź!

1000,00 zł wsparcia na wypoczynek letni i 900,00 zł na wypoczynek zimowy oferowała rodzicom Fundacja „Szansa dla Gmin”. Na co będą mogli liczyć latem 2024 r.?

Czym zajmuje się fundacja „Szansa dla Gmin”?

Fundacja „Szansa dla Gmin” deklaruje, że wspiera młode pokolenie w realizacji marzeń. Jednym z celów jej działania jest organizowanie wypoczynku dla dzieci mieszkających na obszarach wiejskich. I faktycznie – dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego urodzone w określonych latach mogły w przeszłości liczyć na wsparcie Fundacji w zakresie organizacji i dofinansowania wypoczynku.

Na jakie dofinansowanie wypoczynku dla dzieci rodzice mogli liczyć w poprzednich latach?

W przypadku ferii zimowych 2024 kwotę 900,00 zł mogły otrzymać dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego urodzone w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2019 roku. Dzieci miały szansę odpoczywać w Zakopanem, Poroninie, Korbielowie czy też w Ośrodku Wypoczynkowym RANCHO Wołkowyja.

Z kolei latem 2023 r. Fundacja zorganizowała kolonie w formie turnusów wyjazdowych z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2018 roku. Każdy z uczestników mógł liczyć na dofinansowanie w wysokości 1000,00 zł na 9-dniowy turnus. Rodzice musieli dopłacić do wypoczynku jedynie 800,00 zł.

Jakie dofinansowanie Fundacja zaproponuje na lato 2024 r.?

Należy się spodziewać, że również latem 2024 r. rodzice objęci rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego będą mogli liczyć na pomoc w organizacji wypoczynku dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Jaka będzie kwota dofinansowania? Tego jeszcze nie wiadomo, ale należy się spodziewać, że będzie to co najmniej 1000,00 zł. Informacji na ten temat spodziewamy się, wzorem poprzednich lat, już w kwietniu.