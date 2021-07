12 tys. zł na dziecko w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego

12 tys. zł na dziecko to maksymalna kwota nowego świadczenia dla rodziców. Komu będzie przysługiwał rodzinny kapitał opiekuńczy? W jakich częściach?

Polski Ład – 12 tys. zł na dziecko

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został zamieszczony projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2021 r.

Przepisy te są częścią programu „Polski Ład”. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, nowa ustawa wpisuje się również w założenia i cele strategiczne Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. „Ustawa stanowi dopełnienie dotychczasowej polityki prowadzonej na rzecz rodziny i jest elementem systemu zachęt do posiadania większej liczby dzieci i stworzenia lepszych warunków dla ich wychowania, przy zachowaniu zasady pomocniczości ze strony państwa i współdzielenia kosztów realizacji usług na rzecz opieki i wychowania przez różne strony (państwo, samorząd, rodzice, pracodawcy)” – czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt ma na celu m.in. łagodzenie niekorzystnych trendów demograficznych i wzmocnienie instrumentów umożliwiających łączenie rodzicielstwa z zatrudnieniem.

O co chodzi z 12 tys. zł na dziecko?

Przedmiotowy projekt zakłada wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w maksymalnej wysokości 12 tysięcy zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia.

12 tys. zł na dziecko – dla kogo?

Poza rodzicami do rodzinnego kapitału opiekuńczego mają być uprawnione również inne osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem.

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie będzie przysługiwało zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres pobierania tego świadczenia: obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Co z rodzicami adopcyjnymi? Takie osoby będą miały prawo do świadczenia w okresie pomiędzy 12 a 36 miesiącem liczonym od przysposobienia dziecka nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia (obowiązek szkolny) lub do ukończenia 10. roku życia w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

12 tys. zł na dziecko – zasady

Kwota świadczenia będzie wypłacana w miesięcznych częściach. Miesięczna wysokość świadczenia ma wynosić pomiędzy 500 zł a 1000 zł miesięcznie.

Co istotne, rodzinny kapitał opiekuńczy ma być świadczeniem niezależnym od dochodów rodziny. Ponadto, będzie nieopodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

12 tys. zł na dziecko - wniosek

Do otrzymania świadczenia będzie wymagany wniosek osoby uprawnionej.

We wniosku będzie można określić w jakiej miesięcznej wysokości chcemy otrzymywać świadczenie.

W przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie maksymalna, miesięczna część (rata) przysługującego świadczenia dla rodziny nie będzie mogła przekraczać 1500 zł.

12 tys. zł na dziecko - gdzie zgłosić?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zajmował się:

przyjmowaniem wniosków;

rozpatrywaniem wniosków;

wypłatą rodzicielskiego kapitału opiekuńczego.

12 tys. zł na dziecko od 2022 r.

Zgodnie z przewidywaniami ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

12 tys. zł na dziecko - kiedy urodzone?

Czy wsparcie będzie przysługiwało dzieciom już urodzonym? Kwestie te regulują przepisy przejściowe.

Ważne! Prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego ma przysługiwać także osobom uprawnionym, które już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od 12 do 36 miesiąca życia.

Osoby te będą uprawnione do otrzymywania świadczenia proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36 miesiąca życia.

Szacuje się, że już w pierwszym roku jej obowiązywania wsparciem zostanie objętych około 410 tysięcy dzieci.