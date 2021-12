Rodzinny kapitał opiekuńczy - od kiedy?

Od kiedy będzie przysługiwał rodzinny kapitał opiekuńczy? W jakiej formie rodzice złożą wnioski o nowe świadczenie?

Rodzinny kapitał opiekuńczy od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy. W pierwszym roku działania ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci.

Oznacza to, że od nowego roku kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie dziecko lub kolejne 36. miesiąca życia.

"To jest kolejne wielkie wsparcie, które przede wszystkim ma przyczynić się też do zmiany sytuacji demograficznej. To jest danie możliwości rodzicom łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a więc wzmocnienie tej opieki nad dziećmi do lat 3. Jest to zadanie logistycznie bardzo szczegółowo przemyślane i przede wszystkim kolejna grupa osób tym wsparciem zostanie objęta" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dodała, że według szacunków resortu w pierwszym roku działania ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy składany elektronicznie

"Bardzo ważne jest to, że to działanie jest przygotowane i sprawnie będzie realizowane przez ZUS poprzez właśnie elektroniczne składanie wniosków, wypłatę świadczeń na konta" - podkreśliła szefowa MRiPS. Wnioski o kapitał opiekuńczy będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem platformy resortu rodziny i polityki społecznej Empatia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub bankowość elektroniczną.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zaznaczyła, że ZUS szykuje się w sposób zaawansowany do elektronicznych wniosków o 500 Plus, kapitał opiekuńczy oraz świadczenie żłobkowe. Wsparcie w elektronicznym wypełnianiu wniosków będzie udzielane w jednostkach ZUS.

Uścińska przekazała, że w placówkach ZUS będzie zapewniony dostęp do komputera, a asystent pomoże założyć profil i w razie potrzeby pomoże wypełnić w specjalnym kreatorze wniosek o "500 Plus". Ma być też dostępna - jak dotychczas - dodatkowa infolinia dotycząca świadczenia "500 Plus".

Dofinansowanie do opieki żłobkowej

Minister rodziny przypomniała też podczas briefingu, że od 1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostanie dodatkowe wsparcie dla opieki żłobkowej. Będzie to dofinansowanie do 400 zł miesięcznie do pobytu dziecka w żłobku nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Wnioski można będzie składać także drogą elektroniczną.

Podczas briefingu minister Maląg przekazała Betlejemskie Światło Pokoju prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudzie Uścińskiej. "Chciałabym przekazać to światełko pani profesor dla wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby podziękować za ciężką pracę. Dzięki tym wspólnym działaniom rządu z ZUS realizujemy wspaniałe zadania, które nadal będą inwestowały w polską rodziną" - powiedziała szefowa MRiPS. (PAP)

Autor: Iwona Pałczyńska

