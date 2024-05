Aktywnie w żłobku to 1500 zł lub 1900 zł. Sprawdź warunki, dla kogo ten program i jak wnioskować

Świadczenie „aktywnie w żłobku” to nowy rodzaj dofinansowania dla rodziców. Na jakim etapie są prace nad programem? Komu będzie przysługiwała pomoc i jak się o nią ubiegać?

Na czym polega program „Aktywny rodzic”?

„Aktywnie w żłobku” to jedno ze świadczeń z programu „Aktywny rodzic” obok świadczenia „aktywni rodzice w pracy” i „aktywnie w domu”. Program ten ma ruszyć 1 października 2024 r.

Celem świadczeń „aktywny rodzic” jest ułatwienie rodzicom i innym osobom wypełniającym funkcje rodzicielskie pogodzenia zadań związanych z rodzicielstwem z aktywizacją zawodową.

Aktualnie nad rządowym projektem ustawy pracuje Sejm. 9 maja projekt z poprawkami został przyjęty przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja wcześniej wprowadziła poprawki, które dotyczyły m.in. możliwości składania wniosków przez aplikację mObywatel. Inna z zaakceptowanych przez komisję poprawek zakłada możliwość otrzymania świadczenia z wyrównaniem, jeżeli rodzic złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od startu programu.

Pobyt dziecka w żłobku z dofinansowaniem

Świadczenie „aktywnie w żłobku” ma przysługiwać rodzicom na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. Świadczenie będzie jednak przysługiwało nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia (gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4. rok życia).

„Aktywnie w żłobku” przewidziano na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo sprawowaną przez dziennego opiekuna.

Ile wyniesie świadczenie „aktywnie w żłobku”?

Kwota pomocy to 1500 zł miesięcznie na dziecko. 1900 zł będzie można otrzymać na dziecko niepełnosprawne legitymujące się odpowiednim orzeczeniem. Chodzi o orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ważne Zgodnie z projektem wysokość świadczenia nie może być jednak wyższa niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców w placówce.

Ponadto świadczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość opłaty nie jest wyższa niż 120% uśrednionego kosztu pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Chodzi tu o uśrednione miesięczne wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie jednemu dziecku opieki w odpowiedniej placówce.

Do opłaty ponoszonej przez rodzica nie będzie zaliczana opłata za wyżywienie.

Jeżeli zgodnie z orzeczeniem sądu dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, to kwota świadczenia zostanie podzielona na pół.

Warto pamiętać, iż świadczenie „aktywnie w żłobku” nie będzie przysługiwało, jeżeli na to samo dziecko na dany miesiąc przyznano już świadczenie „aktywni rodzice w pracy” lub „aktywnie w domu”.

Ważne Wsparcie nie będzie trafiało bezpośrednio do rodziców, a będzie przekazywane bezpośrednio do instytucji opieki.

Wniosek do ZUS

Jednak to rodzic będzie składał odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do świadczenia „aktywnie w żłobku” ZUS ustali począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do placówki. W przypadku złożenia wniosku w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do placówki. Podobnie będzie w przypadku uczęszczania przez dziecko do klubu dziecięcego czy sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

Rodzice będą mogli składać wnioski od 1 października 2024 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od tej daty, to świadczenie zostanie przyznane od października.