Ponad 620 złotych dodatku dla osób w szczególnej sytuacji życiowej. W 2024 roku przysługuje każdemu, kto spełnia te warunki.

Ponad 620 złotych dodatku dla osób, które znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej. W 2024 roku przysługuje każdemu, kto spełnia warunki. Wypłatę dostaną sieroty zupełne uprawnione do renty rodzinnej.

Dodatek dla sierot zupełnych to świadczenie, które ZUS może wypłacić osobom uprawnionym do renty rodzinnej. Nie dostanie go jednak każdy świadczeniobiorca, a jedynie ci, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji życiowej. Chodzi bowiem o osoby nieposiadające obojga rodziców (lub gdy ojciec był nieznany).

Jedną z grup osób uprawnionych do renty rodzinnej są dzieci. Znajdują się wśród nich dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione, które nie ukończyły 16 lat lub 25 lat w przypadku gdy się uczą. Dodatkowo renta rodzinna przysługuje bez względu na wiek dzieciom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w trakcie nauki w szkole do ukończenia 25 roku życia. W sytuacji gdy dziecko ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Do renty rodzinnej mogą mieć prawo również wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli spełniają łącznie dwa warunki:

zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego, (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku,

nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

To właśnie dzieci uprawnione do renty rodzinnej mogą uzyskać również prawo do specjalnego dodatku – dla sierot zupełnych. Mają do niego prawo, gdy oboje rodzice nie żyją lub pobierają rentę rodzinną po zmarłej matce, a ich ojciec jest nieznany. Wysokość dodatku jest corocznie waloryzowana (w terminach właściwych dla renty rodzinnej), a od 1 marca 2024 roku wynosi on 620,36 złotych. Co istotne, dodatek ten jest wypłacany każdej sierocie zupełnej, niezależnie od tego, ile sierot zupełnych jest uprawnionych do tej samej renty rodzinnej. Jest to więc zasada odmienna od tej dotyczącej samej renty, która przysługuje w łącznej wysokości wszystkim uprawnionym członkom rodziny i dzieli się w równych częściach pomiędzy osoby uprawnione. Jej wysokość jest uzależniona od liczby osób uprawnionych do jej otrzymania i wynosi odpowiednio:

dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu,

dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu,

dla trzech osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu.