O północy rusza nabór wniosków z programu Aktywny Rodzic. Gdzie złożyć wniosek? Sprawdź, o które z trzech świadczeń najlepiej zawnioskować w sytuacji, gdy dziecko chodzi do żłobka, o które w przypadku, gdy dziecko jest pod opieką babci lub niani, a o które w przypadku samodzielnego zajmowania się dzieckiem w domu.

Od 1 października 2024 r. rodzice dzieci do lat trzech będą mogli składać wnioski o trzy nowe świadczenia. Chodzi o świadczenie aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Świadczenie "aktywnie w żłobku" zastąpi dofinansowanie do żłobka, "świadczenie aktywnie w domu" zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy, a świadczenie "aktywni rodzice w pracy" jest nowym świadczeniem, które często nazywane jest tzw. "babciowym".

REKLAMA

O północy rusza nabór wniosków z programu Aktywny Rodzic. Gdzie złożyć wniosek?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wnioski o świadczenia z programu Aktywny Rodzic będzie można dopiero składać od północy, 1 października 2024 r. Wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski będzie można składać przez:

- platformę PUE ZUS (eZUS),

- aplikację mobilną mZUS,

- bankowość elektroniczna i

- portal Emp@tia.

ZUS szacuje, że ze świadczeń z programu aktywny rodzic będzie mogło skorzystać ponad 570 tys. dzieci.

Świadczenie "aktywnie w domu"

Świadczenie "aktywnie w domu" zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy. Przysługuje bez względu na dochód w rodzinie. Program ten skierowany jest do rodziców, którzy wychowują swoje dziecko w domu. Przysługuje na każde dziecko w rodzinie, które ma od 12 do ostatniego dnia miesiąca przed tym, w którym dziecko skończy 36. miesiąc. Świadczenie "aktywnie w domu" przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Świadczenie "aktywnie w żłobku"

Świadczenie "aktywnie w żłobku" zastąpi dofinasowanie do żłobka. Przysługuje bez względu na dochód w rodzinie. Świadczenie to przysługuje na dziecko uczęszczające do żłobka, bądź do klubu dziecięcego lub jest objęte opieką opiekuna dziennego. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Świadczenie "aktywnie w żłobku" przysługuje w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, może wynosić do 1900 zł miesięcznie.

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy"

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" jest zupełnie nowym świadczeniem. Znane jest jako tzw. babciowe. Przysługuje na dziecko, które nie zostało objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu albo przez dziennego opiekun. Pobierać je mogą aktywni zawodowo matka lub ojciec dziecka, opiekun faktyczny dziecka, osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej, bądź osoba prowadząca rodzinny dom dziecka. Przysługuje w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, może wynosić do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo