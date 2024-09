Uwaga! Nowe zasady przyjmowania i dawania prezentów na Dzień Nauczyciela 14 października w roku szkolnym 2024/2025. Jakie zmiany dla uczniów, rodziców i nauczycieli? Czy nauczyciele mogą przyjąć prezent z okazji Dnia Nauczyciela? Co na to standardy ochrony małoletnich?

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Obchodzony jest w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. 14 października jest świętem wszystkich pracowników oświaty. W tym roku, Dzień Nauczyciela – 14 października – wypada w poniedziałek.

Jakie zmiany dla uczniów, rodziców i nauczyciel

Warto także przypomnieć, że w lutym zaczęły obowiązywać standardy ochrony małoletnich. Placówki pracujące z dziećmi miały czas do 15 sierpnia 2024 r., by je wprowadzić. Od tego czasu osoby podejmujące pracę w placówkach związanych z wymienioną w ustawie działalnością z dziećmi muszą m.in. przedstawiać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Standardy te regulują także m.in. zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko.

Ministerstwo Sprawiedliwości na swojej stronie opublikowało wytyczne dotyczące wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w poszczególnych placówkach. W załącznikach do wytycznych odniesiono się m.in. do działań z dziećmi. Są tam takie informacje jak to, by doceniać i szanować wkład dzieci w podejmowane działania, unikanie faworyzowania, czy zakaz nawiązywania z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych. Odniesiono się w nich także do przyjmowania prezentów. Warto pamiętać, że przygotowane przez resort sprawiedliwości wytyczne są materiałem pomocniczym, który ma pomóc placówkom w opracowaniu standardów.

Nowe zasady przyjmowania i dawania prezentów na Dzień Nauczyciela 14 października: w szkołach [wytyczne MS]

W wytycznych do standardów ochrony dzieci w szkole opublikowanych na stronie ministerstwa sprawiedliwości odniesiono się do przyjmowania prezentów przez nauczycieli. "Nie wolno Ci przyjmować pieniędzy ani prezentów od dziecka, ani opiekunów dziecka. Nie wolno Ci wchodzić w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub opiekunów dziecka, które mogłyby prowadzić do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych" – napisano.

Nowe zasady przyjmowania i dawania prezentów na Dzień Nauczyciela 14 października: w przedszkolach [wytyczne MS]

W wytycznych do standardów ochrony dziecka w przedszkolach także uwzględniono przyjmowanie prezentów, jednakże różni się ono trochę od tych zaprezentowanych dla szkół. "Pracownikowi placówki nie wolno przyjmować pieniędzy, prezentów od dziecka, rodzica, rodzica zastępczego, opiekuna prawnego dziecka. Zakaz ten nie ma zastosowania w przypadku kwiatów wręczanych z okazji świąt bądź innych uroczystości obchodzonych w placówce" – napisano.

Nowe zasady przyjmowania i dawania prezentów na Dzień Nauczyciela 14 października. Co na to Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę?

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opublikowała podręcznik "Standardy ochrony dzieci w żłobkach i placówkach oświaty", który ma na celu popularyzację standardów ochrony dzieci. Chodzi o zasady dotyczące zabezpieczenia dzieci przed wszelkimi formami krzywdzenia, zaniedbania, wykorzystania czy przemocy. W podręczniku także odniesiono się do kwestii prezentów, które mogą otrzymywać pracownicy placówek oświatowych. W zasadach bezpiecznych relacji personel-dziecko wskazano, że z założenia prezentów przyjmować nie można, ale nie dotyczy to okazjonalnych podarków związanych ze świętami w roku szkolnym.

"Nie wolno Ci przyjmować pieniędzy ani prezentów od dziecka, ani rodziców/opiekunów dziecka. Nie wolno Ci wchodzić w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub rodziców/opiekunów dziecka. Nie wolno Ci zachowywać się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych. Nie dotyczy to okazjonalnych podarków związanych ze świętami w roku szkolnym, np. kwiatów, prezentów składkowych czy drobnych upominków" – napisano w podręczniku.

Nowe zasady przyjmowania i dawania prezentów na Dzień Nauczyciela 14 października: podsumowanie

Warto zapoznać się z funkcjonującymi standardami ochrony małoletnich w danej placówce, by mieć pewność, czy ma ona kategoryczny zakaz przyjmowania prezentów, kwiatów oraz innych upominków z okazji np. Dnia Nauczyciela, czy zakończenia roku szkolnego. Może być tak, że dana placówka uwzględniła w swoich wytycznych to, że pracownicy mogą przyjmować okazjonalne podarunki związane ze świętami w roku szkolnym.