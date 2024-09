8 świadczeń na dziecko. Kiedy składać wnioski? Sprawdź, czy korzystasz ze wszystkich przysługujących Ci świadczeń na dziecko. Czy wiesz, że od 1 października 2024 r. ruszają trzy świadczenia dla rodziców najmłodszych dzieci? Dwa z nich zastąpią Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz dofinansowanie pobytu w żłobku.

Poniżej prezentujemy listę ośmiu świadczeń na dziecko.

8 świadczeń na dziecko: 800+

Świadczenie wychowawcze 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Nie ma ustalonego kryterium dochodowego. Wnioski należy składać drogą elektroniczną poprzez PUE ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. można było składać od 1 lutego 2024 r. W przypadku złożenia wniosku na nowy okres po 30 czerwca 2024 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

8 świadczeń na dziecko: program "Dobry Start"

Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o świadczenie z programu Dobry start. Dodatek w wysokości 300 zł, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Wnioski można składać tylko do 30 listopada. Złożenie wniosku po 30 listopada możliwe jest tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Wniosek o świadczenie z programu Dobry start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą aplikacji mZUS, portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.

8 świadczeń na dziecko: program Aktywny Rodzic

Program Aktywny Rodzic składa się z trzech świadczeń, które mają na celu wspieranie rodziców dzieci do lat 3. Chodzi o ułatwienie rodzicom i opiekunom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową. Na wszystkie trzy świadczenia wnioski będzie można składać od 1 października 2024 r.

Świadczenie "aktywnie w domu"

Świadczenie "aktywnie w domu" zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy. Przysługuje bez względu na dochód w rodzinie. Program ten skierowany jest do rodziców, którzy wychowują swoje dziecko w domu. Przysługuje na każde dziecko w rodzinie, które ma od 12 do ostatniego dnia miesiąca przed tym, w którym dziecko skończy 36. miesiąc. Świadczenie "aktywnie w domu" przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Świadczenie "aktywnie w żłobku"

Świadczenie "aktywnie w żłobku" zastąpi dofinasowanie do żłobka. Przysługuje bez względu na dochód w rodzinie. Świadczenie to przysługuje na dziecko uczęszczające do żłobka, bądź do klubu dziecięcego lub jest objęte opieką opiekuna dziennego. Świadczenie "aktywnie w żłobku" przysługuje w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, może wynosić do 1900 zł miesięcznie.

Świadczenie aktywni rodzice w pracy

Świadczenie aktywni rodzice w pracy jest zupełnie nowym świadczeniem. Znane jest jako tzw. babciowe. Przysługuje na dziecko, które nie zostało objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu albo przez dziennego opiekun. Pobierać je mogą aktywni zawodowo matka lub ojciec dziecka, opiekun faktyczny dziecka, osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej, bądź osoba prowadząca rodzinny dom dziecka. Przysługuje w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, może wynosić do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

8 świadczeń na dziecko: becikowe

Jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Należy pamiętać, że zapomoga ta przysługuje w przypadku, gdy kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wniosek o nią należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

8 świadczeń na dziecko: świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest osobom, którym nie należy się zasiłek macierzyński. Długość przyznawania świadczenia rodzicielskiego zależna jest od ilości urodzonych dzieci, przysposobionych dzieci, lub objętych opieką. Może przysługiwać przez okres od 52 do 71 tygodni. Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł miesięcznie.

8 świadczeń na dziecko: ulga na dziecko

Prawo do ulgi przysługuje w przypadku, gdy jest się rodzicem, opiekunem prawnym, bądź pełni się funkcję rodziny zastępczej i uzyskało się dochody opodatkowane według skali podatkowej. W przypadku jednego dziecka obowiązuje kryterium dochodowe. Ulga przysługuje w wysokości:

- na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

- na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

- na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),

- na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).