Od 1 listopada 2024 r. od 95 do 135 zł miesięcznie na dziecko. Dla kogo? Gdzie złożyć wniosek? Jakie warunki trzeba spełniać, by móc uzyskać dodatkowe pieniądze na dziecko? Jakie dokumenty należy przedstawić?

1 listopada 2024 r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy. Oznacza to, że osoby, które pobierają zasiłek rodzinny, a także dodatki do zasiłku rodzinnego powinny złożyć nowe wnioski o ich przyznanie. Co trzy lata wysokość świadczeń rodzinnych – z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego – podlega weryfikacji.

Od 1 listopada 2024 r. od 95 do 135 zł miesięcznie na dziecko. Dla kogo?

Zgodnie z rozporządzeniem z 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna wysokość wyżej wymienionych świadczeń pozostała na tym samym poziomie. Oznacza to, że od 1 listopada 2024 r. osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia przez nie 5 roku życia mogą otrzymać 95 zł miesięcznie. Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, a do ukończenia przez nie 18 roku życia – można otrzymać 124 zł miesięcznie. Zaś 135 zł miesięcznie można otrzymać na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia ale do ukończenia przez nie 24 roku życia. Prawo do zasiłku rodzinnego, a także do dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także pełnoletniej, samodzielnej osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny: kryterium dochodowe

Należy pamiętać, że zasiłek rodzinny przysługuje w przypadku spełnienia określonych warunków. Jednym z nich jest kryterium dochodowe. Powyższe rozporządzenie także ustaliło wysokość kryterium dochodowe przypadające na członka rodziny. Zasiłek rodzinny przysługuje w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł miesięcznie. W przypadku rodziny, w której jest dziecko niepełnosprawne, dochód ten nie może przekraczać kwoty 764 zł.

Okres pobierania zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, lub w przypadku nauki w szkole – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 21 lat. A w przypadku dzieci niepełnosprawnych, do 24 roku życia – w przypadku gdy kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej. Osobie pełnoletniej, samodzielnej uczącej się w szkole lub w szkole wyższej – zasiłek rodzinny przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez nią 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny: gdzie złożyć wniosek

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, a także do przysługujących do niego dodatków należy złożyć w urzędzie gminy lub urzędzie miasta właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. Wzór wniosku oraz wszelkie informacje dotyczące tego, jakie dokumenty należy dołączyć udostępniają wyżej wymienione jednostki. Często też w przypadku, gdy gmina przekaże realizację świadczeń rodzinnych, wniosek można złożyć w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy. Przydatne informacje można także znaleźć na portalu Emp@tia. Tam także znajdziemy wzór wniosku do wypełnienia. Do wniosku należy załączyć m.in. skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument, który potwierdzi wiek dziecka, a także zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie w rodzinie. W przypadku dzieci pełnoletnich należy załączyć także oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuację nauki przez dziecko.

