4 świadczenia dla rodzin w 2024 i 2025. Niektóre z poniższych świadczeń przysługują niezależnie od dochodu w rodzinie. Jedno ze świadczeń przysługuje raz w roku, inne są wypłacane co miesiąc. Sprawdź, co zrobić, by uzyskać określone świadczenia.

Poniżej prezentujemy listę czterech świadczeń dla rodzin. W jednym przypadku termin składania wniosków mija pod koniec listopada.

REKLAMA

4 świadczenia dla rodzin w 2024 i 2025: świadczenie wychowawcze 800+

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze wypłacane jest w wysokości 800 zł. Przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie to może pobierać matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka. Przysługuje niezależnie od dochodu. Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać jedynie drogą elektroniczną poprzez aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Warto także pamiętać, że zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z 15 maja 2024 r., m.in. wypłata 800 plus jest uzależniona od tego, czy dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji. Najprawdopodobniej wykonywanie obowiązku szkolnego będzie sprawdzane przy składaniu wniosków na kolejny okres świadczeniowym. Obecny okres świadczeniowy zakończy się 31 maja 2025 r. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 1 lutego 2025 r. By zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie wychowawcze należy złożyć do 30 czerwca 2025 r. Złożenie wniosku po 30 czerwca 2025 r. będzie oznaczało przyznanie świadczenia od miesiąca w którym zostanie złożony wniosek.

4 świadczenia dla rodzin w 2024 i 2025: Program Dobry Start

Od 1 lipca można składać wnioski z programu Dobry Start. Przysługuje ono raz do roku w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka. Przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny. Przyznawane jest rodzicom lub opiekunom ucznia w wieku do lat 20 lub w przypadku ucznia z niepełnosprawnością – do lat 24. Wnioski o świadczenie z programu Dobry Start można składać drogą elektroniczną do końca listopada. Po 30 listopada wnioski mogą złożyć tylko w przypadku, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Wnioski można składać za pośrednictwem aplikacji mZUS, portal PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

4 świadczenia dla rodzin w 2024 i 2025: Program Aktywny Rodzic

Rodzice dzieci do lat trzech mogą – w zależności od swojej sytuacji – wystąpić o jedno z trzech świadczeń z programu Aktywny Rodzic. Wnioski o świadczenia z programu Aktywny Rodzic można składać tylko drogą elektroniczną przez PUE/eZUS, mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Świadczenie aktywnie w domu przysługuje w wysokości 500 zł. Mogą o nie wystąpić rodzice lub opiekun faktyczny dziecka na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu w rodzinie. Więcej o tym świadczeniu można znaleźć w artykule: Do 500 zł dla rodziców dzieci od 12 do 36 miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r. Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub osobie, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub jest objęte opieką dziennego opiekuna. Przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy trzy lata, a w przypadku, gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Więcej o tym świadczeniu można znaleźć w artykule: Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Wnioski można składać od 1 października 2024 r. Świadczenie aktywni rodzice w pracy przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka na każde dziecko w wieku od 12 do 35. miesiąca życia. Przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zależne od aktywności zawodowej rodziców. Przysługuje w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 lipca 2024 r. wynosi 4300 zł. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, świadczenie przysługuje pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu od podstawy wynoszącej co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Więcej o tym świadczeniu można znaleźć w artykule: Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci od 12 do 36 miesiąca życia. Czy trzeba zawierać umowę aktywizującą?

4 świadczenia dla rodzin w 2024 i 2025: zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo do ukończenia 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie uczącej się. Jego przyznanie zależne jest o dochodów w rodzinie. Wysokość zasiłku rodzinnego zależna jest od wieku dzieci. Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia. 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, lub 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Więcej informacji o zasiłku rodzinnym można znaleźć w artykule: Od 95 do 135 zł miesięcznie na dziecko już od 1 listopada 2024 r. Kiedy złożyć wniosek? oraz w Zasiłek rodzinny 2024 i 2025

Dalszy ciąg materiału pod wideo