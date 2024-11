Renta socjalna: kwota, wniosek, nowy dodatek dopełniający. Jakie zmiany w 2025 r.? Kiedy zmieni się wysokość renty socjalnej? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Komu będzie przysługiwał dodatek dopełniający?

Renta socjalna przysługuje osobom, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie pracować. By uzyskać rentę socjalną, osoba ubiegająca się o nią, musi spełnić określone warunki. Jednym z nich jest bycie pełnoletnim, a w przypadku kobiet pełnoletność, lub fakt wyjścia za mąż po ukończeniu 16 roku życia. Dodatkowo, lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska powinna stwierdzić, że osoba ubiegająca się o rentę socjalną jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia zdolności organizmu. Chodzi o naruszenie, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole/ szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia lub w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna: kwota

Renta socjalna podlega co roku waloryzacji. Oznacza to, że od 1 marca 2025 r. wysokość najniższej renty socjalnej ulegnie zwiększeniu. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyliczany jest na podstawie poziomu inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń za poprzedni rok. Dokładny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur poznamy w pierwszej połowie lutego. Początkowo zakładano, że w przyszłam roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc., jednakże po opublikowaniu danych dotyczących inflacji, emerytury i renty najprawdopodobniej wzrosną o ok. 5,52 proc. Do 28 lutego 2025 r. renta socjalna wynosi 1780,96 zł miesięcznie.

Renta socjalna: wniosek

By ubiegać się o rentę socjalną, oprócz wniosku o rentę socjalną – który można pobrać np. ze strony ZUS – należy złożyć także szereg dokumentów. M.in. należy przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9), które musi być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Ewentualnie także można załączyć dokumentację medyczną. Dołączyć także trzeba zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole bądź zaświadczenie z uczelni o okresie studiów. W przypadku osób pracujących należy dołączyć wywiad zawodowy (druk OL-10). Oprócz wywiadu zawodowego przygotować także należy zaświadczenie płatnika składek o kwocie osiąganych przychodów wraz z wyszczególnionym okresem, na jaki została zawarta umowa. A w przypadku pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, należy przedstawić stosowne zaświadczenie, w którym także będzie znajdowała się data zaprzestania ich pobierania. W przypadku rolników, należy przedstawić także zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określającego powierzchnię użytków rolnych, wyrażoną w hektarach przeliczeniowych.

29 października 2024 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw. Nowela ta wprowadziła nowe, dodatkowe świadczenie – dodatek dopełniający do renty socjalnej. Dodatek ten będzie przysługiwał osobom uprawnionym do renty socjalnej, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Zgodnie z nowelizacją – wysokość tego dodatku będzie wynosiła 2520 zł. Nowela przewiduje także, że dodatek ten będzie waloryzowane od dnia 1 marca. Podwyższenie kwoty tego dodatku będzie następowało z urzędu. Dodatek będzie wypłacany wraz z rentą socjalną. By go otrzymać, osoba zainteresowana będzie musiała złożyć wniosek o dodatek dopełniający. Ustalenie uprawnienia do dodatku, jego wypłata, odmowa wypłaty i wstrzymanie wypłaty będą odbywały się na takich zasadach, jak w przypadku renty socjalnej. Pierwsze wypłaty dodatku dopełniającego zaplanowano w terminie płatności renty socjalnej wypłacanej w maju 2025 r. Będzie on wypłacany z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. Od stycznia będzie można składać wioski o ten dodatek. Świadczenie ma trafić do około 130 tys. osób.

Jakie zmiany w 2025 r.?

Nowela wprowadzająca dodatek dopełniający do renty socjalnej wprowadziła także podwyższenie maksymalnej kwoty łącznej, jaką może otrzymać dana osoba w przypadku wystąpienia zbiegu renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej lub świadczeniem pieniężnym przyznanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Łączna kwota została podwyższona z 200 proc. do 300 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2025 r.

