Co grozi za przejazd bez ważnej legitymacji studenckiej/szkolnej?

Do 30 września uczniowie, a do 31 października studenci powinni zadbać o przedłużenie ważności legitymacji szkolnych i studenckich. Stempla czy hologramu przedłużającego ważność nie zastąpią w podróży żadne inne dokumenty – nawet zaświadczenia o statusie ucznia lub studenta.

Zniżki na bilety kolejowe przysługujące uczniom i studentom to ulgi ustawowe. Różnica pomiędzy ceną biletu ulgowego a normalnego pokrywana jest ze środków budżetu państwa. Ustawodawca określił zamknięty katalog dokumentów, które uprawniają podróżnych do korzystania z poszczególnych ulg ustawowych. Przewoźnik musi zweryfikować, czy posiadacz biletu ulgowego posiada odpowiedni dokument. Dla osób pobierających naukę są to wyłącznie:

dla ulgi szkolnej – ważna legitymacja szkolna;

dla ulgi studenckiej – ważna legitymacja studencka.

Z tego względu podczas kontroli biletów przewoźnik nie może honorować innych dokumentów. Wszelkie odstępstwa oznaczałyby łamanie prawa i mogłyby narażać budżet państwa na straty.

Warto pamiętać, że szkoła czy uczelnia mogą wydawać zaświadczenia o statusie ucznia lub studenta, jednak takie dokumenty nie są potwierdzeniem prawa do ulgowych przejazdów koleją. Potwierdzeniem prawa do zniżki kolejowej nie jest również zaświadczenie z policji o utracie dokumentów. Na podstawie zaświadczeń nie można odbywać przejazdu pociągiem z biletem ulgowym.

Konsekwencje nieważnej legitymacji studenckiej/szkolnej

Okazanie w pociągu biletu ulgowego bez ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej (tzn. ze stemplem lub hologramem przedłużającym jej ważność) lub okazanie biletu wraz z zaświadczeniem z instytucji, w której pobiera się naukę zamiast legitymacji oznacza w praktyce, że odbywa się przejazd bez dokumentu uprawniającego do ulgi. Przewoźnik musi potraktować takiego pasażera jako osobę bez ważnego biletu. W takim przypadku, zgodnie z przepisami, kontroler wystawia bilet na przejazd według obowiązującej taryfy i odbywanego odcinka podróży wraz z opłatą dodatkową określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. Wynosi ona 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego określonego w taryfie przewoźnika.

Można obniżyć karę

Jeżeli w dniu przejazdu pasażer posiadał status ucznia lub studenta, może zminimalizować konsekwencje nieokazania w pociągu ważnej legitymacji. Musi jednak działać szybko. Prawo przewozowe przewiduje umorzenie przez przewoźnika opłaty dodatkowej naliczonej podróżnemu z powodu nieokazania kontrolerowi ważnego dokumentu uprawniającego go do ulgi wskazanej na bilecie, jeżeli ten udokumentuje swoje prawo do niej w terminie 7 dni od dnia przewozu. W praktyce trzeba w tym czasie jednocześnie: