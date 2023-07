100 tys. zł na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

Odpoczynek to stan, w którym organizm, umysł lub system przechodzi do stanu spoczynku, relaksacji lub inaktywności po okresie pracy, stresu, wysiłku lub aktywności. Celem odpoczynku jest odzyskanie sił, regeneracja i odnowienie energii. Prawo do odpoczynku jest jednym z podstawowych praw człowieka i pracownika.