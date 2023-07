Połowa wakacji już z nami. Niektórzy zaczynają powoli myśleć o rozpoczęciu roku szkolnego. Kiedy rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24?

Uczniowie w tym roku mają dłuższe wakacje. Rok szkolny 2023/24 nie rozpocznie się wyjątkowo 1 września. Dlaczego?

W roku szkolnym 1 września wypada w piątek. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego: W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 - data

Zgodnie z przepisami uczniowie rok szkolny 2023/24 rozpoczną 4 września. Na pierwszy odpoczynek w tym roku szkolnym będą mogli liczyć dopiero 23 grudnia 2023 r. Wtedy też rozpoczyna się zimowa przerwa świąteczna. Potrwa ona do 31 grudnia.

Kolejne wolne to ferie zimowe. Jak co roku jest ono podzielone na cztery terminie. Każdy termin to inne województwa. Kiedy będziesz miał ferie zimowe? Sprawdź w poniższej tabeli!

15 - 28 stycznia 2024 Ferie zimowe dla następujących województw: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 22 stycznia – 4 lutego 2024 Ferie zimowe dla następujących województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie 29 stycznia – 11 lutego 2024 Ferie zimowe dla następujących województw: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 12 – 25 lutego 2024 Ferie zimowe dla następujących województw: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Dni wolne w roku szkolnym 2023/24

Czy poza zimową przerwą świąteczną oraz feriami uczniowie odpoczną od nauki i codziennych obowiązków? Oczywiście! 28 marca 2024 r. rozpoczyna się wiosenną przerwa świąteczna. Odpoczynek będzie dość krótki bo potrwa do 2 kwietnia. Ale już maju poza majówką odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty. Termin tego egzaminu, podobnie jak w poprzednich latach, ustali Dyrektor CKE, o czym będziemy niezwłocznie informować.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakończenie roku szkolnego 2023/24

Rok szkolny zakończy się 21 czerwca 2024 r.

Kalendarz roku szkolnego

Poniżej publikujemy szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2023/24.