Opłaty pobierane od rodziców za przedszkole nie mogą być wyższe niż 1 zł za godzinę. Organizacja zajęć dodatkowych w przedszkolach

Jarosław Kaczyński poinformował w niedzielę (3 września 2023r.): „My postawiliśmy także na podnoszenie płac, zarówno metodami administracyjnymi, czyli poprzez podnoszenie stawki minimalnej, ale także przez walkę z bezrobociem i doprowadzenie do sytuacji, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, nie zatrudniającego. To prowadzi do podwyżek płac”.