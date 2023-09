400 zł na wyprawkę szkolną i 500 zł na zajęcia dodatkowe. Te świadczenia przysługują dzieciom w roku szkolnym 2023/2024. Złóż wniosek do 31 października 2023 r.

400 zł na wyprawkę szkolną i 500 zł na zajęcia dodatkowe. Te jednorazowe świadczenia przysługują dzieciom w roku szkolnym 2023/2024. Złóż wniosek jak najszybciej!

300 zł dla każdego ucznia

300 zł dla każdego ucznia to dobrze wszystkim znane świadczenie Dobry Start. Wnioski składać można do do 30 listopada 2023. Im szybciej złożysz wniosek tym szybciej dostaniesz 300 zł. Jak mówiła na początku wakacji minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg: Chociaż wakacje dopiero się rozpoczęły, warto złożyć wniosek jak najwcześniej, dzięki temu pieniądze szybciej trafią na konto i pozwolą sfinansować potrzebne zakupy.

Rodzice i opiekunowie mają aż trzy kanały elektroniczne, którymi mogą złożyć wniosek, mianowicie:

Portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia

PUE ZUS

Bankowość elektroniczna.

100 zł dla ucznia

Kwota 100 zł na wyprawkę szkolną wypłacana jest jednorazowo. Świadczenie to przysługuje rodzinom pobierającym zasiłek rodzinny. 31 października 2023 r. to ostatni moment na złożenie stosownego wniosku. We wniosku wystąpić należy dokładnie o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024. Wniosek złożony po tym terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

500 zł dla ucznia na zajęcia dodatkowe

Wadowicki Bon Edukacyjny, czyli jednorazowa wypłata 500 zł dla dziecka na sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych, będzie realizowany w tym roku. Miasto przeznaczyło na to 1,5 mln zł – podała PAP rzecznik magistratu Małgorzata Targosz-Storch. Pierwsze wypłaty nastąpią we wrześniu. 500 zł na zajęcia dodatkowe otrzymają uczniowie z Wadowic. Jest to świadczenie jednorazowe. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza edycja tego świadczenia. 500 zł zostanie wypłacone we wrześniu 2023 r.