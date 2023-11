Próbna matura 2023/2024 już w grudniu. Czy jest obowiązkowa?

Próbna matura 2023/2024. Już w dniach 6-8 grudnia uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół branżowych będą mogli przystąpić do testu diagnostycznego oceniającego poziom przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023. Czy tzw. matura próbna jest obowiązkowa dla wszystkich? Co z ocenami?

Dla kogo matura próbna 2023/2024

Czy matura próbna jest obowiązkowa?

Matura próbna 2023/2024 - harmonogram

Dla kogo matura próbna 2023/2024 W październiku 2023 r. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poinformował o dostępności materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego i podał harmonogram przeprowadzania go w zainteresowanych szkołach. Test diagnostyczny przeznaczony jest dla uczniów: klasy IV liceum ogólnokształcącego,

klasy V technikum,

klasy II branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej. Obejmuje części pisemne z: języka polskiego na poziomie podstawowym

matematyki na poziomie podstawowym

Czy matura próbna jest obowiązkowa? Szkoły nie mają obowiązku przeprowadzania próbnego egzaminu maturalnego, jest to test dobrowolny. Ale CKE sugeruje, aby te placówki, które się na to zdecydują w miarę możliwości przeprowadziły go w warunkach odpowiadających właściwemu egzaminowi. Test ma pomóc uczniom zorientować się, jaki jest ich stan wiedzy przed egzaminem i jak pracować z arkuszem egzaminacyjnym w wyznaczonym czasie. Uczniowie (i nauczyciele) powinni mieć świadomość, że zagadnienia na testach diagnostycznych będą z całego zakresu materiału obowiązującego na egzaminie maturalnym, dlatego pewne zadania mogą nie zostać rozwiązane poprawnie, ze względu na to, że dany materiał jeszcze nie był analizowany na lekcjach. Dalszy ciąg materiału pod wideo CKE podkreśliła w komunikacie, ze wystawianie ocen za egzamin - czy to liczbą, czy literą - jest nieuzasadnione. Matura próbna 2023/2024 - harmonogram Chętne do przeprowadzenia egzaminu szkoły będą mogły przetestować umiejętności uczniów zgodne z poniższym harmonogramem: 6 grudnia br . (środa), godz. 9:00 – język polski na poziomie podstawowym (240 minut)

7 grudnia br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka na poziomie podstawowym (180 minut)

8 grudnia br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, tj. język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski (120 minut). Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, o godz. 9:00, tak aby w teście mogli wziąć udział również ci uczniowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć w egzaminie w szkole. Kiedy odbędą się egzaminy maturalne 2024 r.? Termin główny – od 7 do 25 maja 2024 r.‎ część ustna (wszystkie przedmioty) – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 24 maja. Termin dodatkowy – od 3 do 17 czerwca 2024 r. część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 12 czerwca.

część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 17 czerwca. Ważne Termin dodatkowy nie jest dla wszystkich! Skorzystać z niego mogą ci zdający, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎ Termin poprawkowy – 20–21 sierpnia 2024 r.‎ część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.

część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 20 sierpnia‎. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024