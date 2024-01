Pierwsza pomoc w szkołach podstawowych. Od nowego roku szkolnego uczniowie będą się uczyć, jak ratować życie

W szkołach podstawowych od 1 września 2024 r. uczniowie będą nabywać umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Nauczą się także, jak we właściwy sposób reagować na wypadek. Ministerstwo edukacji narodowej zapowiada, że uczniowie będą rozwijać te umiejętności w ramach zajęć wychowawcą.

Wzmocnienie edukacji zdrowotnej w szkole, w tym nauki udzielania pierwszej pomocy będzie w roku szkolnym 2024/2025 – jak podał resort edukacji – jednym z kierunków polityki oświatowej państwa.

Pierwsza pomoc w szkole

Udzielanie pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności, które uczeń powinien zdobyć w szkole – twierdzą urzędnicy ministerstwa edukacji. Oprócz kształtowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy istotna jest ich zdaniem odpowiedzialność za jakość udzielania pomocy – właściwa reakcja na nagły wypadek.



Już teraz uczniowie na zajęciach szkolnych poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, jednak ministerstwo planuje dodatkowe działania, dzięki którym uczniowie będą mogli skutecznie nabywać i rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie.

Ratujemy i uczymy ratować

Minister edukacji Barbara Nowacka – zapowiada resort – skieruje ponadto do kuratorów oświaty list, by zadbali na swoim terenie o pozytywny i sprzyjający klimat w szkołach w kontekście działań Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”.



Program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest przez Fundację WOŚP od 2006 r., skierowany jest do klas I–III w szkołach podstawowych. Szkoły przystępują do programu dobrowolnie. Fundacja przekazuje im bezpłatnie fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i materiały dydaktyczne oraz realizuje szkolenia dla nauczycieli, aby pomóc im w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć z dziećmi. Fundacja WOŚP podaje na swojej stronie internetowej, że do tej pory programem zostało objętych ponad 30,9 tys. nauczycieli z 12,6 tys. szkół podstawowych, czyli ok. 90 proc., a blisko 3 miliony dzieci nauczyło się podstaw pierwszej pomocy. (PAP)