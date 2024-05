Matura 2024. Co symbolizuje złoty róg w "Weselu" Wyspiańskiego?

Pierwsi maturzyści opuszczają już sale po egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym. Pojawiają się już informacje dotyczące tematów wypracowań, tytuły lektur i zagadnienia, które były na egzaminie. Prześledźmy jedno z nich. Symbolika złotego rogu w weselu Wyspiańskiego.

"Wesele" Wyspiańskiego na maturze?

"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego to dramat z 1901 r., uważany za jedno z najważniejszych dzieł epoki Młodej Polski. Utwór po raz pierwszy wystawiono w Teatrze Miejskim w Krakowie 16 marca 1901 roku w reżyserii Adolfa Walewskiego.

Dramat Wyspiańskiego jest nawiązaniem do autentycznego wydarzenia, jakim było wesele poety Lucjana Rydla i chłopki Jadwigi Mikołajczykówny. Ślub odbył się 20 listopada 1900 roku w bazylice Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, wesele w podkrakowskiej wsi Bronowice, w dworku Włodzimierza Tetmajera, nazwanym później Rydlówką. Ślub wzbudził duże kontrowersje.

Symbolika w "Weselu"

Utwór jest naładowany symboliką. Symboliczne są postacie, przedmioty i miejsca. Jednym z najważniejszych symboli "Wesela" jest złoty róg. Został on wręczony Gospodarzowi przez Wernyhorę wraz z przepowiednią nadchodzących wydarzeń, Gospodarz miał zadąć w niego po trzecim pianiu koguta. Odgłos rogu miał zbudzić Polaków do walki. Następnie przedmiot dostaje się w ręce Jaśka, który tra­ci go, schy­la­jąc się po swo­ją czap­kę z pa­wi­mi pió­ra­mi.

W utworze czytamy:

“Miałeś, chamie, złoty róg, miałeś, chamie, czapkę z piór: czapkę wicher niesie, róg huka po lesie, ostał ci się ino sznur, ostał ci się ino sznur.”

Ważne Złoty róg w "Weselu" to symbol czynu i walki narodowowyzwoleńczej, mający ruszyć społeczeństwo do walki.

