Do 20 tys. zł na wycieczkę dwudniową, do 30 tys. na wycieczkę trzydniową i do 40 tys. zł na wycieczkę czterodniową. Wniosek w imieniu klasy można składać już od 19 czerwca 2024 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie do wycieczek rozpocznie się już w czerwcu. Jakie wycieczki będą finansowane? Kto może ubiegać się o dotacje? Gdzie znaleźć niezbędne dokumenty?

Jakie wycieczki mogą skorzystać z dofinansowania?

„Ruszają ministerialne programy dodatkowego wsparcia działań przede wszystkim kulturalnych i edukacyjnych dla szkół i przedszkoli” – poinformowała w ubiegłym tygodniu minister edukacji Barbara Nowacka podczas konferencji prasowej.

Pierwsze z przedsięwzięć „Podróże z klasą” obejmuje dofinansowanie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i ma na celu umożliwienie uczniom poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki.

Stąd wynikają określone wymogi dla takich wycieczek. Otóż obowiązkowym punktem edukacyjnym jest odwiedzenie lub skorzystanie z oferty wybranych przez wnioskodawcę miejsc spośród:

muzeów;

galerii sztuki;

teatrów;

oper;

filharmonii;

centrów nauki;

skansenów;

innych instytucji.

W programie nie ma listy konkretnych punktów edukacyjnych.

Ważne Dofinansowanie obejmuje m.in. transport, nocleg, wyżywienie i koszty biletów do punktów edukacyjnych związanych z kulturą.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”, w ramach wycieczki dwudniowej należy wykazać we wniosku co najmniej dwa punkty edukacyjne. W przypadku wycieczki dwudniowej będą to co najmniej trzy punkty edukacyjne, minimum cztery punkty przewidziano dla wycieczek czterodniowych i co najmniej pięć w przypadku wycieczki pięciodniowej.

Podczas wycieczki trzeba zrealizować minimum jeden punkt edukacyjny danego dnia.

W programie można otrzymać dofinansowanie:

w przypadku wycieczki dwudniowej – w wysokości do 20 000 zł;

w przypadku wycieczki trzydniowej – w wysokości do 30 000 zł;

w przypadku wycieczki czterodniowej – w wysokości do 40 000 zł;

w przypadku wycieczki pięciodniowej – w wysokości do 50 000 zł.

Ważne Uwaga! Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów. Chodzi o wycieczki organizowane od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025 do15 grudnia 2024. Łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Kto pierwszy, ten lepszy

Na finansowanie tego przedsięwzięcia w 2024 r. przewidziano łącznie kwotę 60 mln zł.

19 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 ruszy nabór wniosków od organów prowadzących. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych, decyduje data złożenia wniosku.

Wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego może być złożony od dnia ogłoszenia przez Ministra Edukacji komunikatu o wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia (czyli od 29 maja 2024 r.).

Szczegółowe informacje i wzory wniosków można znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja/podroze-z-klasa

Co dla przedszkolaków?

Na początku czerwca ma zostać podpisany przez Ministra Edukacji komunikat o ustanowieniu programu „Kto ty jesteś? - Polak mały”. Jak zapowiada MEN, nabór wniosków ruszy 26 czerwca 2024 r. i potrwa do 17 lipca 2024 r.

O środki na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe.