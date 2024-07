Stypendium dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025. Nie tylko średnia ocen brana pod uwagę

W poniedziałek, 2 września rozpocznie się nowy rok szkolny 2024/2025. Sprawdź, jakie stypendia przysługują uczniom. Jakie warunku muszą spełnić? Co oprócz średniej ocen jest brane pod uwagę? Ile maksymalnie mogą wynosić poszczególne stypendia?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniom szkół przysługują stypendia za wyniki w nauce lub za osiągniecia sportowe. Sprawdź, jakie warunki należy spełniać, by uzyskać powyższe świadczenia.

Warunki przyznawania stypendium za wyniki w nauce

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełni dwa kryteria. Po pierwsze, uczeń musi uzyskać wysoką średnią ocen w danym semestrze poprzedzającym okres, w którym ma zostać przyznane stypendium. Po drugie, jego ocena z zachowania nie może być niższa, niż dobra w danym semestrze, który poprzedza okres, ubiegana się o stypendium.

Warunki przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe

Stypendium za osiągnięcia sportowe także może być przyznane w przypadku spełnienia dwóch kryteriów. Może być przyznane uczniowi w momencie uzyskania wysokich wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz gdy uczeń uzyska co najmniej ocenę dobrą z zachowania. Tak jak w przypadku stypendium za wyniki w nauce, zarówno osiągnięcia jak i ocena z zachowania mają być za semestr poprzedzający okres, w którym przyznane jest stypendium.

Kiedy można ubiegać się o stypendium

Zarówno o stypendium za wyniki w nauce, jak i i stypendium za osiągnięcia sportowe, uczniowie mogą ubiegać się dopiero po ukończeniu pierwszego semestru w danym typie szkoły. Należy pamiętać, że o stypendia za wyniki w nauce nie mogą ubiegać się uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki. O stypendia za osiągnięcia sportowe nie mogą ubiegać się uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.

Ocena z zachowania a stypendia

W niektórych przypadkach przy udzielaniu stypendiów za wyniki w nauce i za osiągniecia sportowe, nie obowiązuje warunek dotyczący oceny z zachowania. Warunek ten nie dotyczy słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

Ile wynosi stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe?

Ustawa o systemie oświaty reguluje także wysokość stypendiów. Zarówno stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18. roku życia. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi aktualnie 124 zł. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Stypendia przyznawane są raz na semestr.

Jakie stypendia mogą jeszcze pobierać uczniowie

Oprócz stypendiów za wyniki w nauce i stypendiów za osiągnięcia naukowe, uczniowie mogą także otrzymywać tzw. stypendia ministerialne. Są to: stypendium prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Stypendium szkolne

Ponadto, uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą także liczyć na stypendium socjalne. Może zostać ono przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie. Może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym.