Czy w nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025 będzie zakaz repetytoriów? Rząd poinformował o swoim pomyśle

Zmiana (od 1.09.2025 r.) warunków dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania. W przypadku kiedy program wychowania przedszkolnego i programy nauczania do danych zajęć edukacyjnych obejmują treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w odpowiedniej podstawie programowej – wymagane będzie wyraźne zaznaczenie tych treści w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektorów szkół. Celem tej zmiany jest zapewnienie, aby szkolne zestawy programów nauczania nie były przeładowane.