Zbliża się termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego przez tegorocznych maturzystów. To deklaracja ostateczna, którą składa się tylko raz, bez możliwości zmiany.

Termin złożenia deklaracji przez maturzystów

Tylko do 7 lutego 2025 r. tegoroczni maturzyści mają czas na złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Po złożeniu deklaracji nie będzie można jej zmienić.

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza. Natomiast absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

Przedmioty zdawane na maturze w deklaracji

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego zawiera m.in. przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, w tym język lub języki, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe.

Wybór przedmiotów na egzamin maturalny jest wyłączną decyzją ucznia. Przy czym wybór przedmiotów nie musi być związany z tym, że w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej uczy się lub nie danego przedmiotu w zakresie rozszerzanym.

Uczniowie lub absolwenci składają deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w formie elektronicznej. Wcześniej, w terminie do 15 stycznia, maturzyści musieli złożyć wniosek do dyrektora szkoły o nadanie identyfikatora i hasła dostępu.

Matura 2025

Matura 2025 będzie trwała 14 dni i zostanie przeprowadzona w okresie od 5 do 22 maja 2025 r. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym odbędzie się od 5 do 22 maja. Natomiast część ustna będzie przeprowadzona od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 maja oraz 16–18 maja).