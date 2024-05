Rodzic na wycieczce szkolnej musi mieć zaświadczenie z KRK o niekaralności?

Do naszej redakcji napisała zaniepokojona czytelniczka, że otrzymała wiadomość od dyrektorki szkoły, do której uczęszcza jej córka, że w sytuacji, gdy rodzic będzie chciał jechać na wycieczkę z dziećmi albo uczestniczyć w wyjściu do kina czy teatru, będzie musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności. "W poniedziałek mamy wyjście z okazji dnia dziecka, żaden rodzic nie ma takiego zaświadczenia, czy teraz wyjście się nie odbędzie?" - dopytuje czytelniczka.

Ustawa Kamilka

Szkoła wymaga zaświadczenia o niekaralności od rodziców Ustawa Kamilka Chodzi o Ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Ustawę Kamilka, która weszła w życie 15 lutego 2024 r., a dyrektorzy szkół i placówek mają czas na jej wdrożenie do 15 sierpnia 2024 r. (6 miesięcy). REKLAMA Celem nowelizacji ustawy jest lepsza ochrona dzieci przed przemocą i pomoc w przypadku skrzywdzenia. Ustawa wprowadza takie zmiany jak: standardy ochrony małoletnich w placówkach, wysłuchanie dziecka (jego głos ma być ważny i rozumiany), kwestionariusz oceny bezpieczeństwa dziecka a także analizę poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci Kto ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich? REKLAMA - każdy organ zarządzający jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy - Prawo oświatowe oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni; - każdy organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich. Dalszy ciąg materiału pod wideo Szkoła wymaga zaświadczenia o niekaralności od rodziców Zgodnie z Art. 21 ust. 1 ustawy "Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, na pracodawcy lub innym organizatorze takiej działalności oraz na osobie, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności ciążą obowiązki określone w ust. 2–8.". Oznacza to, że osoba taka musi przedłożyć pracodawcy lub organizatorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Z powyższego akapitu wynika, że obowiązek ten obejmie nie tylko pracowników szkoły, ale wszystkie osoby dopuszczone do pracy z dziećmi lub mające powierzoną opiekę nad nimi. Ważne To znaczy, że zaświadczenie o niekaralności będzie musiał dostarczyć wolontariusz pracujący z dziećmi, praktykant czy rodzic sprawujący opiekę podczas wycieczki szkolnej. Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606) Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl