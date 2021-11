Pytania prejudycjalne - wyrok TSUE

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej krajowy sąd najwyższy nie może zabronić sądom niższej instancji zadawania pytań prejudycjalnych.

Child Alert – jak działa?

Child Alert jest systemem, który ma na celu szybsze poszukiwanie dziecka. Jak działa i kiedy jest ogłaszany?

Black Friday i inflacja powodem niedoubezpieczenia

Czym jest niedoubezpieczenie? Jak wpływa na nie inflacja? O czym warto pamiętać przed Black Friday?

Leasing zwrotny - UOKiK bada fikcyjne umowy

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiają skargi konsumentów, którzy zamiast umowy pożyczki, nieświadomie podpisali umowę leasingu zwrotnego sprzętu AGD,

UOKiK o wynagrodzeniu za udostępnienie kapitału przez banki

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów banki nie mają prawa żądać wynagrodzenia za udostępnienie kapitału.

Czy konsumenci poznają szczegóły planowanych podwyżek cen energii?

Ministerstwo Klimatu chce, aby konsumenci poznali szczegóły planowanych podwyżek cen energii. Przygotowało projekt rozporządzenia.

Średnie zadłużenie Polaków lekko spadło

Według największych rejestrów, spadło średnie zadłużenie Polaków. Pomogło otwarcie gospodarki.

Diety NFZ w aplikacji mojeIKP

Dostęp do portalu Diety NFZ można uzyskać poprzez aplikację mojeIKP. Jak to zrobić? Co znajduje się w portalu?

Rodzinne postępowanie informacyjne przed rozwodem [ZMIANY]

Rodzinne postępowanie informacyjne w wielu przypadkach ma poprzedzać postępowanie o rozwód lub o separację. Na czym polegają planowane zmiany?

4 bony dla bezrobotnych do 30 roku życia

Bony dla bezrobotnych do 30 roku życia przyznaje urząd pracy. Są 4 rodzaje bonów dla młodych bezrobotnych: szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie. Czym się różnią?

Kosiniakowe w 2022 roku

Kosiniakowe w 2022 roku to jedna z form finansowego wsparcia rodziców. Ile wynosi świadczenie rodzicielskie? Komu przysługuje?

Black Friday i Cyber Monday - jak kupować mądrze?

Black Friday i Cyber Monday już za kilka dni. Na co zwrócić uwagę podczas zakupowego szaleństwa?

Obywatelski projekt zaostrzający przepisy aborcyjne w Sejmie

Obywatelski projekt zaostrzający przepisy dotyczące aborcji został złożony w Sejmie pod koniec października. Pierwsze czytanie zaplanowano na 1-2 grudnia.

Czy czeka nas ostatni taki Black Friday?

Przy okazji Black Friday dochodzi do nadużyć i manipulacji na tyle dużych, że tematem zainteresowała się Komisja Europejska.

Polski Ład dla dzieci - 12 tys. zł kapitału opiekuńczego. Kiedy dodatkowe pieniądze dla rodzin?

Polski Ład dla dzieci to przede wszystkim 12 tys. zł kapitału opiekuńczego. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Co dalej z 500+?

RODO - odpowiedzialność cywilnoprawna podmiotu przetwarzającego

RODO - odpowiedzialność cywilnoprawna. Administrator danych osobowych powierzając do przetwarzania dane osobowe podmiotowi trzeciemu nie zwalnia się z odpowiedzialności za ewentualne naruszenie ich bezpieczeństwa. Samo zawarcie obligatoryjnej umowy powierzenia, nie rozwiązuje problemu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie ochrony danych osobowych.

Kiedy powinniśmy myśleć o oddłużeniu?

Co w sytuacji, kiedy konsument nie posiada żadnych środków na spłatę swoich zobowiązań pieniężnych, które najczęściej zostały postawione w stan wymagalności? Kiedy tak naprawdę powinniśmy myśleć o oddłużeniu?

Multidłużnicy - jak wyjść z pętli zadłużenia?

Multidłużnicy to grupa, która znalazła się już w tzw. pętli kredytowej lub jest na prostej drodze do tego, by w nią wpaść.

Na Black Friday czeka prawie 2/3 polskich konsumentów

Na okazje podczas Black Friday zamierza w tym roku polować 2/3 Polaków. O czym warto pamiętać podczas zakupów?

Dobry start - do kiedy wniosek o wyprawkę?

Coraz mniej czasu mają rodzice na wysłanie do ZUS wniosku o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu "Dobry start". Do kiedy należy to zrobić?

Pirackie pliki - czy dostawcy internetu muszą ujawniać dane?

Sąd Najwyższy odpowie czy dostawcy internetu muszą ujawniać dane osób podejrzewanych o wymianę pirackich filmów.

Kryptowaluty oparte na memach - czym są?

Kryptowaluty oparte na memach zyskują na popularności. Czym są i czy powinno się na nie uważać?

Alimenty natychmiastowe – dla kogo?

Alimenty natychmiastowe to rozwiązanie skierowane do osób, którym zależy na szybkim zasądzeniu świadczeń. Na jakich zasadach będą przyznawane?

Prawo UE a polski system delegowania sędziów - TSUE

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, iż prawo UE stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi delegowania sędziów.

Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej wpłynął do Sejmu. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić - na specjalnych zasadach - pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym.