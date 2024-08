Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji poinformował, że wraz z pensjami za lipiec 2024 r. nie wypłaci niektórych szczególnych składników wynagrodzeń. Chodzi m.in. o odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. Przyczyną jest trudna sytuacja płynnościowa spółki.

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w uzgodnieniu z Zarządcą podjął trudną decyzję, na mocy której wraz z pensjami za lipiec 2024 roku nie zostaną wypłacone niektóre szczególne składniki wynagrodzenia, takie jak odprawy emerytalne czy nagrody jubileuszowe - napisano w komunikacie umieszczonym na stronie PKP CARGO S.A.

Kilkaset osób bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych

Z informacji opublikowanych na stronie, wynika, że decyzja o niewypłaceniu wraz z pensjami za lipiec 2024 r. niektórych szczególnych składników wynagrodzeń dotyczy grupy kilkuset osób. Spółka zapewniła, że zostaną one wypłacone w pierwszym możliwym terminie wraz z odsetkami. Osoby, które nie otrzymają w terminie niektórych składników wynagrodzenia są do nich uprawnione i zostaną im one wypłacone w pierwszym możliwym terminie wraz z należnymi odsetkami - zapewniono w komunikacie. Dodano, że zostaną podjęte wszelkie możliwe kroki, by niedogodności związane z powyższą sytuacją były jak najmniejsze.

Przyczyna trudnej sytuacji spółki

Jako przyczynę, Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji wskazał "8 lat błędów i zaniechań" poprzednich Zarządów PKP CARGO S.A. Szczególnie w latach 2022-2023, gdy zrealizowano ze szkodą dla Spółki tzw. decyzję węglową, a zadłużenie zaczęło rosnąć do 5,2 mld zł obecnie - dodano w komunikacie.

Wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pod koniec lipca p.o. prezes PKP Cargo Marcin Wojewódka informował na antenie TVN 24, że spółka nie daje gwarancji w sprawie pensji za lipiec. 31 lipca prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek po rozmowie z zarządcą sądowym nad spółką PKP Cargo przekazał PAP, że pieniądze na lipcowe wypłaty dla pracowników będą pochodziły z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czyli państwowego funduszu celowego, którego środkami dysponuje MRPiPS. W czwartek resort rodziny, pracy i polityki społecznej przekazał PAP, że do urzędów pracy nie wpłynęły wnioski o wypłatę zaległych wynagrodzeń dla pracowników PKP Cargo. Do 7 sierpnia takie wnioski nie wpłynęły ani do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ani do WUP w Katowicach. Do śląskiej placówki wpłynęło jednak pytanie o możliwość złożenia wniosków o wypłatę środków z Funduszu dla ok. 950 osób.