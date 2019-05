Wypłata środków z PPK na wkład własny – 4 najważniejsze pytania

Egzekucja środków wypłaconych z PPK na wkład własny

Uczestnik wypłacił ze swojego konta w PPK 30 tys. zł i nie posiada tej kwoty. Czy będzie prowadzona egzekucja komornicza? Kto będzie w takiej sytuacji wierzycielem?

Zgodnie z art. 98 ustawy o PPK, który określa zasady wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku PPK na pokrycie wkładu własnego, uczestnik dokonujący takiej wypłaty środków z PPK jest zobowiązany do zwrotu wypłaconych środków na rachunek PPK. Z przepisów wynika, że w przypadku niedokonania ich zwrotu w ustalonym w umowie terminie uczestnik będzie zobowiązany zapłacić podatek od zysków kapitałowych od kwoty niedokonanego w terminie zwrotu. Należy jednak zwrócić uwagę, że instytucja finansowa, z którą została zawarta umowa, powinna monitorować spłaty rat oraz jest zobowiązana do podejmowania działań mających na celu dochodzenie zwrotu przez uczestnika PPK wypłaconych środków. Ponadto umowa może przewidywać postanowienia zabezpieczające zwrot przez uczestnika środków do PPK w terminie.

Ustalanie wysokości rat i kontrola ich spłaty

Kto będzie ustalał wysokość rat i kto będzie pilnował, czy są spłacane? Zasady i terminy zwrotu wypłaconych z PPK środków, w tym tzw. raty, będzie określała umowa zawarta z wybraną instytucją finansową przed dokonaniem wypłaty tych środków. Umowa taka powinna określać również procedurę, która powinna być stosowana w razie nieterminowej zapłaty tzw. rat. Instytucja finansowa, z którą została zawarta umowa powinna monitorować spłaty rat i podejmować działania mające na celu zapewnienie terminowej ich spłaty.

Środki na wkład własny a podleganie egzekucji

Czy przepis, zgodnie z którym środki z PPK (poza alimentami) nie podlegają egzekucji dotyczy też dochodzenia zwrotu środków wypłacanych z PPK na pokrycie wkładu własnego? Przepis art. 95 ustawy o PPK mówiący o tym, że środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji, z wyłączeniem roszczeń alimentacyjnych w ogóle nie dotyczy dochodzenia zwrotu wypłaconych z PPK środków w celu pokrycia wkładu własnego, a wyłącznie środków zgromadzonych na rachunku PPK.

Kontrola przeznaczenia środków z PPK na wkład własny

Czy ktokolwiek kontroluje, czy wypłata środków z PPK faktycznie jest przeznaczana na wkład własny?