6 najważniejszych pytań o instytucje finansowe PPK

1. Jak będą inwestowane środki gromadzone w PPK?

Środki gromadzone w PPK będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, które będą różnicowały poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK. Uczestnik PPK będzie inwestował z jednym funduszem przez cały okres oszczędzania, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, automatycznie zmieniać będzie politykę inwestycyjną w taki sposób, aby zapewniała ona właściwe bezpieczeństwo powierzonych mu środków. Chodzi o ograniczenie poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika zgodnie z zasadą: im bliżej 60. roku życia, tym bezpieczniej.

2. Gdzie będą prezentowane oferty instytucji finansowych?

Oferty instytucji finansowych będą prezentowane na portalu PPK. Prezentacja ofert będzie dokonywana z zapewnieniem równego dla każdej instytucji czasu wyświetlania ofert i liczby wyświetleń. Kolejność wyświetlania będzie losowa, a zmiana kolejności będzie następowała każdego dnia.

reklama reklama



Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników - Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - wydanie specjalne 2/2018

3. Czy uczestnik PPK może zmienić fundusz zdefiniowanej daty?

Tak. Po podpisaniu przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK jest możliwa zmiana przez uczestnika funduszu zdefiniowanej daty właściwego do jego wieku, na inny fundusz zdefiniowanej daty przez niego wybrany, czyli taki, który realizuje bardziej lub mniej ryzykowną politykę inwestycyjną niż ten, który jest dedykowany do wieku uczestnika.

4. Czy instytucje finansowe mogą odmówić zawarcia umowy o zarządzanie PPK?

Tak. Instytucja finansowa może odmówić podmiotowi zatrudniającemu zawarcia umowy o zarządzanie, np. uznając, że zawarcie takiej umowy byłoby dla danej instytucji nieopłacalne lub np. niezgodne z polityką danej instytucji.

Niezgodność z polityką danej instytucji może polegać na tym, że do TFI lub TU z wnioskiem o prowadzenie PPK zgłasza się firma produkująca brudną energię lub rakiety przeciwpancerne, a polityka danego TFI/TU jest proekologiczna i pokojowa. Wówczas taka instytucja finansowa może odmówić prowadzenia PPK klientowi. Powodów odmowy, poza ekonomicznymi, może być bardzo wiele, gdyż liczne firmy działają na rynkach budzących różne kontrowersje, np. hazard, utylizacja odpadów, czy wykorzystywanie pracowników wykonujących ciężkie prace za niegodne wynagrodzenie bądź dzieci do pracy w fabrykach.

Nie może odmówić zawarcia umowy o zarządzanie wyłącznie wyznaczona instytucja finansowa. Jedyna instytucja, która nie będzie mogła odmówić żadnemu klientowi, to PFR TFI. Została określona w ustawie jako instytucja wyznaczona. Oznacza to, że nawet jeśli zgłosi się do niej z wnioskiem o prowadzenie PPK klient budzący duże kontrowersje, któremu inne instytucje finansowe odmówiły, PFR TFI będzie zobowiązana do podpisania z nim umowy.