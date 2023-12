Upadek na śliskim chodniku – czy należy się odszkodowanie?

Upadek na chodniku. Ostatnie zimy pokazały nam, że zwyczajne chodzenie po ulicy może być sportem ekstremalnym. Pojawiająca się znienacka gołoledź zamienia ulice, ścieżki, schody w lodowisko. Tzw. „szklanka” jest szalenie niebezpieczna, na jezdniach zmniejsza przyczepność kół, a na chodnikach utrudnia pieszym przemieszczanie się. Wtedy o wypadek nietrudno. Gdy kończy się to na niegroźnym potłuczeniu, zazwyczaj nie robimy z tego wielkiej sprawy, bywa jednak, że następstwem upadku będzie złamanie czy inny poważny uszczerbek na zdrowiu. Kto wtedy za to odpowiada i czy należy nam się odszkodowanie?

Kiedy należy się odszkodowanie za poślizgnięcie?

„Uwaga, ślisko!” — takie tabliczki coraz częściej widoczne są przy wejściach do sklepów. O odszkodowanie za poślizgnięcie może ubiegać się bowiem każda osoba, która przewróciła się na śliskiej nawierzchni w pomieszczeniu lub na zewnątrz i - w wyniku czego - doznała uszczerbku na zdrowiu, dlatego, że to sklep, czy inne miejsce publiczne powinny zapewnić bezpieczeństwo.

Odszkodowanie za poślizgnięcie powinno pokryć wydatki związane ze skutkami upadku, takie jak koszty leczenia, ewentualnej operacji, rehabilitacji, dojazdów, zniszczonych ubrań, telefonu czy okularów czy nawet koszty utraconego dochodu. Ubiegając się o odszkodowanie za poślizgnięcie, musimy wykazać ponad wszelką wątpliwość, gdzie i w jaki sposób doszło do zdarzenia oraz jakie miało ono skutki dla naszego zdrowia.

Kto odpowiada za wypadek na chodniku?

Przede wszystkim musimy ustalić, do kogo należy fragment nawierzchni, na którym doszło do upadku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ten, kto jest właścicielem lub administruje danym terenem jest zobowiązany do stworzenia bezpiecznych warunków do poruszania się po nim, czyli właśnie do odśnieżania, usuwania błota czy lodu. Może to być więc właściciel nieruchomości, gdy chodnik przylega do domu lub po prostu gmina.

Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, zarządy osiedli ponadto powinny dbać o bezpieczeństwo wejść do bloków, wewnętrznych ścieżek na terenie blokowiska. Za teren przed sklepem odpowiadają firmy prywatne lub też zarządcy budynku, w zależności czy budynek jest własnością czy wynajęty. Utrzymanie bezpieczeństwa torowisk tramwajowych leży w gestii miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego.

Co do zasady podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg i chodników są:

droga krajowa: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

droga wojewódzka: zarząd województwa;

droga powiatowa: zarząd powiatu;

droga gminna: wójt;

droga wewnętrzna: zarząd budynku.

Upadek na chodniku - odszkodowanie

Chcąc ubiegać się o odszkodowanie składamy wniosek do ubezpieczyciela lub właściciela czy zarządcy posesji, który ma 30 dni na jego rozpatrzenie. W przypadku odmowy, kolejnym krokiem i szansą na uzyskanie odszkodowania może być postępowanie sądowe.

Art. 415. kodeksu cywilnego wskazuje jasno: kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

I to nie ulega wątpliwości. Tylko, że tę winę trzeba najpierw udowodnić. Niezbędna będzie dokumentacja. Zdjęcia z miejsca zdarzenia, zeznanie świadka, notatka służbowa straży miejskiej, to wszystko może pomóc wywalczyć odszkodowanie. Brak jakichkolwiek dowodów raczej rozstrzygnie na naszą niekorzyść. Sąd oceni, na podstawie zgromadzonych dowodów, czy zarządca nieruchomości i przylegającego doń chodnika wywiązali się ze swoich obowiązków i czy przyznanie odszkodowania jest uzasadnione.

Dobrze zachować również wszelkie dowody leczenia, wykupionych leków, dodatkowych rehabilitacji itp. Być może wypadek poskutkował brakiem zdolności do pracy i trzeba będzie ubiegać się o rentę? Każde potwierdzenie poniesionych kosztów będzie istotne i przydatne.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

