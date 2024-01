Wybory samorządowe 2024 – termin, kalendarz wyborczy

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zapowiedział 15 stycznia 2024 r., że wybory samorządowe w bieżącym 2024 roku odbędą się 7 kwietnia w godzinach godz. 7.00–21.00. Natomiast 21 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta, którzy nie osiągnęli większości głosów w pierwszej turze. Jest już gotowy projekt rozporządzenia w sprawie zarządzenia wyborów i kalendarz wyborczy.

Wybory samorządowe 2024 – termin głosowania, rozporządzenie

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych będzie wydane na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817).



Rozporządzenie to umożliwi przeprowadzenie czynności wyborczych i wyborów do wybieranych w powszechnych wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce.



Wybory samorządowe, to wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.



Projekt rozporządzenia zakłada, że wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia 2024 r. Przy czym w przypadku wyborów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast będzie to termin I tury. Ci włodarze gmin, miast i wsi, którzy nie zostaną wybrani w I turze, staną do II tury, która odbędzie się 21 kwietnia 2024 r.



Dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

Wybory samorządowe 2024 – kalendarz wyborczy

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów określa też kalendarz wyborczy, czyli terminy niezbędnych czynności związanych wyborami – w tym terminy zgłaszania kandydatów, , terminy kampanii wyborczej. Poniżej publikujemy projekt kalendarza wyborczego zawartego w projekcie omawianego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych w 2024 roku.

Lp. Termin wykonania czynności wyborczej*) Treść czynności wyborczej 1 2 3 1. do dnia 12 lutego 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, – zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego 2. do dnia 22 lutego 2024 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 3. do dnia 27 lutego 2024 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych 4. do dnia 4 marca 2024 r.

do godz. 16.00 – utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów, – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy 5. do dnia 8 marca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika, – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 6. do dnia 13 marca 2024 r. – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw 7. do dnia 14 marca 2024 r.

do godz. 16.00 – zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 8. do dnia 15 marca 2024 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą 9. do dnia 18 marca 2024 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, – powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych 10. od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24.00 – nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze 11. do dnia 25 marca 2024 r. – podanie do publicznej widomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń: terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, – zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski 12. do dnia 28 marca 2024 r.



– podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego 13. do dnia 29 marca 2024 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat 14. do dnia 4 kwietnia 2024 r. – poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania 15. w dniu 5 kwietnia 2024 r.

o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej 16. w dniu 7 kwietnia 2024 r.

godz. 7.00–21.00 – głosowanie

*) Na podstawie art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Źródło: Projekt (z 16 stycznia 2024 r.) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

