Wysokość bonifikaty od opłaty przekształceniowej

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków jest zaświadczenie wydawane przez:

starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;

dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego - w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty;

odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa - w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

Nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia właściwy organ z urzędu wyda stosowne zaświadczenie. Jeśli właściciel złoży wniosek o wydanie zaświadczenia to organ wyda je w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku albo w terminie 30 dni gdy zaświadczenie jest potrzebne do dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Opłata przekształceniowa

Przekształcenie wiąże się z określonymi uprawnieniami, ale również pociąga za sobą obowiązki. Podstawowym i najistotniejszym obowiązkiem jest uiszczanie rocznej opłaty przekształceniowej.

Zaświadczenie potwierdza przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach jej wnoszenia.

Wysokość opłaty co do zasady jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę należy wnosić w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Obowiązek uiszczania opłaty trwa przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Opłata jednorazowa i bonifikata

Ustawodawca przewidział możliwość przyznania bonifikat dla właścicieli, którzy zdecydują się uiścić opłatę jednorazową z tytułu przekształcenia. Właściciel gruntu, w okresie trwania obowiązku uiszczania opłaty, może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. Właściwy organ poinformuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.