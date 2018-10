Zmiany w Konstytucji - zwiększy się liczba senatorów

Polonia uzyska swoich przedstawicieli w Senacie - to efekt zaproponowanych zmian w Konstytucji. Jeżeli przepisy wejdą w życie to liczba senatorów zwiększy się ze 100 do 102. Przepisy będą obowiązywać od następnej kadencji Senatu.