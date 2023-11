Black Friday 2023. Będą zakupy jakich nie było od dawna – Polacy liczą na powrót prawdziwych okazji cenowych i wyprzedaży

Kupowanie na promocjach weszło nam w krew – tak chyba najprościej można wytłumaczyć fakt, iż rekordowo duża Polaków szykuje się na duże promocje w czasie Black Friday i następujących po nim kolejnych przedświątecznych wyprzedażach. Bijemy pod tym względem nie tylko powściągliwych w zakupach Szwajcarów, ale i rozmiłowanych w takich cenowych akcjach obywateli USA.

Aż 78% Polaków planuje zakupy w gorącym przedświątecznym okresie – podczas Black Friday i Cyber Monday. To rekord. W żadnym innym badanym kraju cenowych okazji nie szuka tak wielu konsumentów, wynika z analiz Boston Consulting Group. Ma to jednak swoje uzasadnienie.

Najpierw Dzień Singla (11 listopada) a potem Black Friday (24 listopada) i Cyber Monday (27 listopada).

To odwrócenie trendu – i to zdecydowane! – z kilku ostatnich lat, kiedy to Black Friday i im podobne eventy zakupowe spowszedniały i wyraźnie zaczęły tracić na popularności. Co się stało?

Black Friday znów symbolem tanich zakupów?

Rusza przedświąteczny, gorący dla sprzedawców i konsumentów czas zakupów, ale wiele wskazuje na to, że w tym roku może być on wyjątkowy. Recesja gospodarcza, inflacja, niepewność odczuwalne są na całym świecie a Polska należy do tych krajów, w których presja jest odczuwalna najmocniej.

Z badań Boston Consulting Group wynika, że aż 78% Polaków deklaruje zakupy w tym okresie. Ten odsetek jest nie tylko znacznie wyższy niż w Szwajcarii (57%), Wielkiej Brytanii (64%), czy u naszych zachodnich sąsiadów (67%), ale też w kraju, w którym tradycja przedświątecznych zakupów jest najdłuższa, czyli w Stanach Zjednoczonych (77%).

– Na całym świecie widać trend ograniczania wydatków, ale różnice w sile nabywczej sprawiają, że w niektórych krajach skłonność konsumentów do oszczędzania i szukania okazji jest istotnie większa. Polacy częściej szukają zakupowych okazji, bo podczas gdy np. w Szwajcarii inflacja utrzymuje się na poziomie poniżej 2%, to w Polsce wynosi ona 8,2% a niedawno sięgała nawet kilkunastu procent. Ma to wpływ na to co, jak i za ile kupujemy – zwraca uwagę Tomasz Mazek z Fonii.

Kupowanie na promocjach stało się powszechną strategią zakupową

Polacy nauczyli się szukania oszczędności w wydatkach przez kupowanie możliwie dużo podstawowych produktów w ramach promocji. Sprawił to ogromny wzrost kosztów utrzymania, a utrwaliła wysoka inflacja.

Potrafimy myśleć ekonomicznie i doskonale wiemy – lub wyczuwamy to intuicyjnie – że rozchwiany inflacją i zwiększonymi kosztami – budżet domowy można ratować zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dodatkowych dochodów szukamy aplikując o podwyżki lub więcej pracując. Wydatki redukujemy nie tylko poprzez ograniczanie apetytów, ale korzystanie z promocji na dużą skalę przy zakupach.

Inflacja dodatkowo sprzyja kupowaniu w promocjach także przez to, że robiąc zapasy nic się nie traci. W czasach stabilnych cen robienie zapasów z ekonomicznego punktu widzenia rzadko jest uzasadnione – nic się bowiem w ten sposób nie zyskuje, a można nawet stracić, bo ceny mają raczej skłonność do obniżek niż do ruchu w górę. Co innego w czasach wysokiej inflacji – tu wartość zakupów zrobionych na zapas, przynajmniej ta nominalna, ciągle zyskuje, bo kolejne partie tych samych produktów są sprzedawane po coraz wyższych cenach.

Ile planujemy na prezenty w 2023 roku, co chcemy kupić

Mimo utrzymującej się inflacji, konsumenci planują wydać na przedświąteczne zakupy więcej niż w ubiegłym roku. Polacy przewidują w domowych budżetach na bożenarodzeniowe zakupy średnio blisko 1 300 zł. To istotnie mniej niż w Stanach Zjednoczonych (prawie 2 tys. zł), Szwajcarii czy Niemczech (około 1 600 zł), ale też dokładnie tyle samo, co w zamożniejszej Kanadzie.

Co ciekawe, o ile na świecie w okresie przedświątecznym konsumenci planują przede wszystkim zakup tanich produktów, to w Polsce blisko 40% z nich będzie szukało okazji na produkty luksusowe i premium. W krajach zamożniejszych te proporcje są odwrotne. Skąd ta różnica?

- Spora część produktów kupowanych okazyjnie przed świętami, to prezenty dla bliskich. Dodatkowo konsumenci wolą kupić lepszy jakościowo produkt, bo choć jest on droższy, to posłuży zazwyczaj dłużej. Jest takie porzekadło: chytry dwa razy traci i jest w nim sporo racji. Wolimy wydać pieniądze – tłumaczy Tomasz Mazek.

Wśród najbardziej popularnych kategorii, nie tylko w Polsce, znajdują się odzież i obuwie dla dorosłych (56% wskazań), perfumy i produkty do pielęgnacji (43%) oraz elektronika.

W badaniu Business Consulting Group aż 62% Polaków deklaruje, że oczekuje porządnych upustów cenowych, na wszystkie produkty. Co drugi konsument oczekuje porządnej zniżki na wybrane produkty a 41% spodziewa się ofert wiązanych, typu “kup 3 zapłać za 2”.

Nasze plany na przedświąteczne zakupy potwierdzają więc to co obserwujemy już od ponad roku – zjawisko polegające na tym, że wiele rodzin szuka sposobności do tanich zakupów przy wszelkich możliwych okazjach i na wszystkich frontach.

Ci np. którzy zwykle robili duże zakupy tylko w Lidlu, teraz sprawdzają co w tym samym czasie jest w promocji w Biedronce, Auchan, Stokrotce, Dino czy Kauflandzie. Przy większej rodzinie można w ten sposób nie angażując przesadnie dużo czasu zaoszczędzić na wydatkach miesięcznie nawet kilkaset złotych.