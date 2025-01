W rozliczeniu rocznym za 2024 rok również można skorzystać z ulgi na dziecko. Jednak jak rozliczyć ją, gdy ma się dzieci z różnych związków? Warto znać przepisy, bo można sporo zyskać. Na konto może wpłynąć o 888 zł albo nawet prawie o 1588 zł więcej.

W rozliczeniu rocznym za 2024 rok również można skorzystać z ulgi na dziecko

REKLAMA

Ulga na dziecko jest ulgą podatkową, która ma w praktyce najbardziej powszechne zastosowanie. Mogą z niej co do zasady korzystać rodzice małoletnich dzieci, a jej wysokość jest uzależniona od tego, ile dzieci posiada podatnik. Możliwość skorzystania z niej istnieje również w 2025 roku, podczas dokonywania rozliczenia rocznego za 2024 rok.

Na gruncie obowiązujących przepisów podatnik ma prawo odliczyć wskazaną przez ustawodawcę kwotę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

- wykonywał władzę rodzicielską;

- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

REKLAMA

Za 2024 r. odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego w stosunku do jednego małoletniego dziecka kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

- pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł

- niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a.

W skali roku kwota odliczenia na jedno dziecko osiąga więc poziom 1112,04 zł.

W przypadku posiadania dwojga małoletnich dzieci odliczenie wynosi 92,67 zł na każde dziecko, a więc w skali roku jest to kwota 2224,08 zł. Jeżeli rodzic posiada troje i więcej małoletnich dzieci, to kwota odliczenia wynosi:

- 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

- 166,67 zł na trzecie dziecko,

- 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

W skali roku rodzice czworga dzieci mogą więc skorzystać z odliczenia w wysokości 6924,12 zł.

Komplikacje, korzyści i straty przy rozliczaniu ulgi na dzieci z różnych związków

Warto pamiętać, że wskazane kwoty odliczenia dotyczą łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Obecnie nie budzą już wątpliwości i emocji zasady korzystania z ulgi przez rozwiedzionych rodziców. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w dowolnej ustalonej przez siebie proporcji, a w przypadku braku porozumienia, jeżeli zgodnie z rozstrzygnięciem sądu rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak ich miejsce zamieszkania – kwotę odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje ta osoba, u której dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Komplikacje (ale i korzyści albo straty) związane z odliczeniami w ramach omawianej ulgi mogą pojawić się w sytuacji, gdy rodzice posiadają dzieci z różnych związków. Dlaczego? Bo ich wspólne dziecko dla jednego z nich może być pierwszym dzieckiem, a dla drugiego drugim lub trzecim, a więc kwota przysługującego na nie odliczenia może być wyższa.

Przykład Karol K. ma dwoje dzieci z Małgorzatą K. Małżonkowie rozwiedli się, a ulgę na dziecko rozlicza matka dzieci. Karol K. ponownie zawarł związek małżeński, z którego urodziło mu się znów dwoje dzieci. To małżeństwo również nie przetrwało, a z ulgi na dzieci również korzysta ich matka. W takiej sytuacji obie byłe żony Karola K. mają po dwoje dzieci i mogą w skali roku skorzystać na nie z odliczenia w wysokości 2224,08 zł każda (łącznie 4448,16 zł). Jednak gdyby z z ulgi na wszystkie dzieci skorzystał ich ojciec, to odliczenie osiągnęłoby poziom 6924, 12 zł. Łączna kwota ulgi byłaby więc istotnie, bo aż o 2475,96 zł, wyższa. Co istotne, możliwa jest również i taka sytuacja, w której matki dzieci skorzystają z ulgi na dwoje swoich dzieci, a ich ojciec rozliczy w zeznaniu podatkowym jedynie różnicę w wysokości ulgi na 3 i 4 dziecko – taką możliwość dopuszcza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (np. w interpretacji indywidualnej z 11 kwietnia 2022 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.1192.2021.3.AK).